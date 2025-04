Ancelotti deve deixar Real e quer assumir a seleção brasileira, diz jornal

Os rumores a respeito do técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti ganham cada dia mais força após a eliminação do clube merengue da Champions League.

O que aconteceu

O jornal The Athletic, braço esportivo do New York Times, publicou hoje que o treinador italiano não deverá seguir no comando do Real Madrid. Ancelotti teria a opção de continuar no Real Madrid em um cargo diretivo, algo que não é visto com bons olhos neste momento.

A publicação ainda destaca que a seleção brasileira é o provável destino do comandante de 65 anos, que já teria "conversas avançadas" com a CBF e estaria interessado em assumir o cargo. O treinador é tido como o "técnico dos sonhos" de Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, que já havia tentado contratá-lo em outra oportunidade.

Ancelotti ainda precisa resolver seu futuro com o Real Madrid e já afirmou que esperará uma movimentação da diretoria para isso. A equipe merengue ainda disputará a final da Copa do Rei contra o Barcelona, em 26 de abril, e a tendência é que a situação "destrave" depois disso.

O Real gostaria de resolver a situação antes do início do Super Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho. Já a CBF se preocupa com a lista de convocados que precisará ser enviada até o final de maio.

O favorito para ocupar a vaga de Carlo Ancelotti é Xabi Alonso. O atual técnico do Bayer Leverkusen e ex-jogador do Real Madrid é tido como um técnico promissor e capaz de fazer o clube merengue voltar ao rumo das vitórias.