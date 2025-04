F1: Toto Wolff diz que Mercedes está feliz com pilotos e não procura Verstappen

A Mercedes está 'superfeliz' com sua formação de pilotos de Fórmula 1 e não teve nenhuma conversa com o tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, sobre uma troca, disse o chefe da equipe, Toto Wolff, hoje.

O austríaco disse à televisão Sky Sports no Grande Prêmio da Arábia Saudita que George Russell, que ficará sem contrato no final do ano, está fazendo um excelente trabalho e no mesmo nível que o piloto holandês.

"Eu sempre digo que não flerto se estou feliz no relacionamento em nível profissional", disse Wolff sobre seus pilotos.

"Estou muito feliz com a formação que temos, não poderia desejar nada melhor. Max está na Red Bull, não tivemos nenhuma conversa, estamos continuando nossa trajetória."

Wolff disse que Russell, que está em quarto lugar no campeonato, mas ainda a uma distância impressionante do líder da McLaren, Lando Norris, estava se saindo bem.

"Ele tem se esforçado ao máximo no carro e está se saindo muito bem. George está no mesmo nível de Max", disse ele.