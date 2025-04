São Paulo x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo, São Paulo e Santos duelam no Estádio do Morumbis, às 16h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue em busca da primeira vitória, enquanto o Peixe tenta o seu segundo triunfo seguido.

O São Paulo não começou bem no Campeonato Brasileiro e tem quatro empates em quatro jogos. Na última quarta-feira, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A equipe ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

Para o duelo, o comandante não poderá contar com Calleri. O atacante teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costumam girar em torno dos nove meses.

Além dele, Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que já vinham sendo desfalques, seguem de fora.

Por outro lado, a grande novidade é Lucca. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. deste ano, o jovem atleta de 17 anos, que vinha atuando pelo sub-20, participou do treino desta sexta-feira. Assim, o atleta deve estar entre os relacionados para o clássico.

Já o Santos, sob o comando do técnico interino César Sampaio, busca sua segunda vitória seguida na competição. Na última quarta-feira, o Peixe superou o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. A equipe ocupa a 13ª posição, com quatro pontos somados.

O treinador não poderá contar com Neymar. O meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Alvinegro Praiano contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. O camisa 10 passará por exames nesta sexta para saber a gravidade da lesão.

Além dele, o Santos não poderá contar com outros três atletas: o atacante Soteldo (edema na coxa esquerda), o meio-campista Zé Rafael (problema crônico na coluna) e o lateral esquerdo Souza (ruptura da sindesmose do tornozelo).

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X SANTOS

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)



Data: 20 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Neuza Inês Back (SC) e Alex Ang Ribeiro (SP)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva



Técnico: Luis Zubeldía

SANTOS: Gabriel Brazão; Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; Gabriel Bontempo, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho



Técnico: César Sampaio (interino)