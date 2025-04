Interino do Corinthians celebra vitória em "dia especial" e revela papo no vestiário antes de virada

O Corinthians venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Ramón Díaz, o Timão foi dirigido por Orlando Ribeiro, do sub-20. O interino celebrou a chance no profissional.

"Gratificante sentir e energia do Corinthians. Em relação ao vestiário foi tranquilo. Os meninos têm mais dificuldade de entender algumas coisas. Eles 'duvidam' um pouco do que falamos. O profissional fica mais fácil, por essa situação, pela vivência e pela qualidade. Com os meninos tem que ter mais paciência", disse.

"Foi especial, já tinha vindo como adversário aqui. A favor é especial. Foi um dia especial", completou.

O treinador ainda comentou o cenário que encontrou nos bastidores.

"Já estou há um bom tempo no futebol. Temos uma certa vivência. Não encontrei terra arrasada, não estavam cabisbaixos. Encontramos um pouco dificuldade, normal. É uma equipe grande que não estava vencendo. Colocamos isso para ele, que eles seguissem acreditando. Ninguém desistiu ou estava cabisbaixo", destacou.

Ramón foi demitido na última quinta-feira, após a derrota para o Fluminense. Assim, Orlando Ribeiro teve pouco tempo para trabalhar a equipe. Com isso, ele decidiu fazer o mínimo de mudanças.

"Quanto mais simples o jogo, melhor. Não conseguimos trabalhar direito. Não era viável mexer em muitas coisas. Eu já assisto a todos os jogos do profissional, faz parte de uma integração. Quisemos dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. Acredito que deu certo", comentou.

"Procuramos pedir para os jogadores se movimentarem mais no ataque, Imaginamos que o Sport viria mais baixo com as linhas. Quando se joga contra uma equipe com linhas baixas, tem que ter movimentações. Pela inteligência dos jogadores, deu certo. Eles movimentaram bem os passes e saíram. As chances de gols apareceram bastante no primeiro tempo", completou.

O Alvinegro pressionou muito no começo do jogo, mas saiu atrás no placar. No segundo tempo, Memphis Depay marcou dois gols e buscou a virada. O interino revelou a conversa no vestiário para mudar a chave.

"Tivemos várias oportunidades antes de levar o gol, acredito que estávamos um pouco ansiosos. Temos que ter mais capricho. Eles mesmo sabem disso e falam no vestiário. O que devemos tirar de bom é que o Corinthians assimilou bem o golpe. Conversamos no intervalo para seguirmos pressionando. Só foi essa correção. Eles entenderam que era preciso pressionar. Foi importante fazer esse gol logo no começo do segundo tempo. Eles saíram para frente e fizeram o gol. Não foi um pedido meu, mas eu sempre peço isso na base", analisou.

Com o resultado, o Timão pula momentaneamente para o sétimo lugar da competição, com sete pontos. A equipe, porém, ainda pode perder posições conforme os outros resultados da rodada.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O clube recebe o Racing-URU na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas.