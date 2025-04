Fora de casa, Portuguesa tropeça e empata com o Boavista em estreia pela Série D do Brasileiro

Neste sábado, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa visitou o Boavista, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, e empatou em 2 a 2. Cristiano e Rildo fizeram os gols dos visitantes e Caetano marcou os dois gols do Boavista.

Final de jogo. Boavista-RJ 2×2 Portuguesa Com um jogador a menos, a Lusa empata fora de casa na estreia da Série D, com gols de Cristiano e Rildo. O próximo compromisso da Lusa é no próximo final de semana, contra o Maricá, pela 2ª rodada do Brasileirão.#SempreLusa pic.twitter.com/cG0vYPSuEz ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 19, 2025

O empate coloca a Lusa em segundo lugar do grupo F. O Boavista vem logo em seguida, na terceira colocação. O Maricá lidera o grupo com os três pontos conquistados na vitória por 2 a 0 sobre o Rio Branco.

O próximo jogo da Portuguesa será no próximo sábado (dia 26 de abril), recebendo o Maricá, às 17h (de Brasília). O Boavista visitará o Rio Branco, também no próximo sábado, às 15h30.

Os gols do jogo

A Lusa abriu o placar aos 41 do primeiro tempo, com um lançamento para Cristiano que bateu encobrindo o goleiro.

Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, os visitantes ampliaram o marcador para 2 a 0. Roubando a bola na defesa do Boavista, Lohan rolou para Rildo que, de fora da área, bateu colocado no canto esquerdo.

Aos 36 minutos, os mandantes descontaram com gol de Caetano. O camisa 5 recebeu bola ajeitada dentro da área e finalizou no gol.

Aos 49 minutos, Abner cruzou a bola na área da Portuguesa. Caetano apareceu para finalizar de cabeça e empatar o jogo para o time da casa.