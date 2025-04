São Paulo vence o Brasília e enfrentará o Flamengo nas oitavas do NBB

A primeira fase do NBB encerrou-se neste sábado com a vitória do São Paulo sobre o Brasília, por 88 a 79, e o Botafogo vencendo o Bauru, por 85 a 84. O Tricolor avança para as oitavas e enfrentará o Flamengo, já o Fogão, despede-se da competição.

Fim da temporada regular do #NBBCAIXA 2024/25! ? Duas partidas emocionantes encerraram essa primeira etapa da competição neste sábado (19/04)! A hora de virar a chave chegou e já começamos os preparativos para os Playoffs! ? Tem alguém ansioso aí?! ? ? Andrews... pic.twitter.com/Axb5qZapPC ? NBB CAIXA (@NBB) April 19, 2025

A vitória do São Paulo sobre o Brasília colocou a equipe na 14ª colocação, com 45 pontos. Miller foi o cestinha da partida anotando 24 pontos e pegando sete rebotes para o São Paulo. Fisher também apareceu bem com duplo-duplo de 11 pontos e dez assistências.

O Brasília teve três jogadores anotando mais de dez pontos. Von Haydin liderou a equipe com 17 pontos, seguido de Guilherme, que anotou 15 e Lucas com 11. Haydin também liderou o time em assistências, com quatro.

O São Paulo ficou com a 14ª posição e enfrentará o Flamengo, que é o terceiro colocado. O Brasília (4º) terá o Pato Basquete (13º) como adversário na próxima fase. As datas e horários das oitavas ainda não foram definidas.

Botafogo x Bauru

O Botafogo entrou em quadra já eliminado para enfrentar o Bauru. Contudo, a equipe não entregou o jogo e batalhou pela vitória, vencendo por 85 a 84.

Matheuzinho liderou os vencedores com 21 pontos e cinco assistências. Para o Bauru, Andrezão foi o cestinha do jogo com 23 pontos e os 11 rebotes registraram o duplo-duplo do jogador.

O Botafogo terminou a primeira fase na última colocação, com 42 pontos e ficou de fora dos playoffs. O Bauru se classificou em quinto lugar e enfrentará o Paulistano, que ficou na 12ª colocação.