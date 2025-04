Memphis se diz feliz no Corinthians, mas cobra vitórias sem sacrifícios

Do UOL, em São Paulo

Memphis Depay garantiu estar feliz no Corinthians após a vitória da equipe sobre o Sport por 2 a 1, hoje, pelo Brasileirão. O holandês, no entanto, quer resultados positivos com a equipe tendo de se sacrificar menos em campo.

Estou feliz. Fico mais feliz quando começamos a ganhar mais, mas isso é normal. Sou um vencedor e precisamos nos acostumar a ganhar jogos com menos esforço, com menos sacrifício, aí eu vou aproveitar e ficar ainda mais feliz. Mas é claro que estou feliz, cara. Veja como eles [torcida] estão tratando os jogadores. Estou feliz no Brasil. Mas eu quero competir. Quero lutar por todos os títulos possíveis. É por isso que vim para o Corinthians. E estamos construindo. Memphis, ao Premiere

O holandês celebrou o resultado em meio uma semana turbulenta que teve derrota para o Fluminense e demissão do técnico Ramón Díaz. O camisa 10 citou o "caráter" da equipe após os dias ruins.

Muito importante [resultado], queremos competir na competição, por isso precisamos dos três pontos, especialmente em casa. Nos últimos seis jogos, perdemos muitos pontos. Começamos muito bem, criamos chances, mas não fomos eficazes o suficiente no primeiro tempo. Eles tiveram uma ou duas chances e, infelizmente, foi um gol que nos colocou mais pressão, mais dificuldades, mas estou orgulhoso da equipe hoje. Em uma semana em que muitas coisas aconteceram, acho que mostramos caráter, mostramos união, junto com a torcida no estádio. Estou feliz. Memphis

Corinthians vence de virada

O Corinthians pressionou durante todo o primeiro tempo, mas o Sport levou a melhor. A equipe pernambucana aproveitou uma das raras chances claras e saiu na frente com Sérgio Oliveira.

Memphis foi o herói da tarde em Itaquera. O holandês voltou com tudo no segundo tempo, fez dois gols e garantiu a vitória corintiana por 2 a 1.