Santos vence o Avaí/Kindermann na estreia da Série A2 do Brasileirão feminino

O Santos venceu o Avaí/Kindermann por 2 a 0 neste sábado, pela primeira rodada da Série A2 do Brasileirão feminino, no Estádio Municipal Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador (SC). Os gols do triunfo foram marcados por Thaisinha e Analuyza.

As Sereias da Vila voltam aos gramados na sexta-feira (25), contra o Atlético-MG. A bola rola às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

VITÓRIA DAS SEREIAS NA ESTREIA! ?? Com gols de Thaisinha e Analuyza, as #SereiasDaVila bateram o Avaí/Kindermann fora de casa e começaram o #BrasileirãoFemininoA2 com os 3 pontos! pic.twitter.com/rEWnn0r7yy ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 19, 2025

O jogo

A equipe visitante abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Carol Baiana foi agarrada por uma adversária dentro da área e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Thaisinha bateu no canto esquerdo para o fundo do gol.

Com apenas um minuto na etapa complementar, o Santos ampliou o placar. Analuyza recebeu lançamento de Suzane Pires, entrou na área e chutou cruzado para balançar as redes.