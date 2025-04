Memphis lidera virada sobre o Sport, e Corinthians volta a vencer no Brasileirão após queda de Ramón

Depois de duas derrotas seguidas, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Timão superou o Sport por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do torneio. O nome da partida foi Memphis Depay, que anotou os dois gols dos paulistas após Sérgio Oliveira abrir o placar para os visitantes.

Este foi o primeiro compromisso sem Ramón Díaz. O treinador argentino foi demitido na ultima quinta-feira. A diretoria ainda corre em busca de um substituto.

Com o resultado, o Alvinegro pula momentaneamente para o sétimo lugar da competição, com sete pontos. A equipe, porém, ainda pode perder posições conforme os outros resultados da rodada. O Leão segue na lanterna, com um.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O clube recebe o Racing-URU na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas.

O Sport, por sua vez, entra em campo novamente no sábado, às 20 horas, contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro.

O jogo

Os donos da casa tentaram pressionar no começo e quase abriram o placar com cinco minutos. Romero disparou pela direita e cruzou rasteiro para Memphis. O holandês dominou dentro da área, girou em cima do marcador e finalizou com muito perigo.

Na sequência, foi a vez do camisa 10 fazer a jogada e achar Yuri Alberto na área. O atacante se atirou na bola e tirou tinta do poste. Aos 11, Carillo recebeu lindo passe de três dedos de Memphis na direta e deixou na medida para Romero. O paraguaio chegou batendo de primeiro e acertou o pé da trave.

E o Corinthians seguiu empilhando chances perdidas. Com 13 minutos, Memphis arriscou da entrada da área e mandou por cima. No lance seguinte, Yuri Alberto saiu cara a cara com o goleiro, mas se atrapalhou e chutou mal, para fora. Depois, o camisa 9 teve mais uma oportunidade, em forte arremate cruzado, defendido por Caíque França.

O Sport, por sua vez, chegou pela primeira vez aos 28 minutos. Sergio Oliveira foi acionado com muita liberdade na entrada da área e bateu colocado. A bola passou raspando o travessão. Na sequência, Barletta recebeu na direita, ajeitou para a canhota e arrematou na trave.

O Timão voltou ao ataque aos 39. Após cobrança de falta de Bidon, Gustavo Henrique subiu mais alto que todo mundo e cabeceou pelo lado, com perigo.

E os mandantes acabaram pagando caro pela falta de eficiência. Isso porque, aos 44 minutos, o Leão abriu o placar. Hereda cruzou para a área e Sérgio Oliveira emendou belo chute para estufar as redes alvinegras.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Corinthians enfim conseguiu vazar Caíque França. Com apenas 10 segundos, Memphis recebeu de Yuri Alberto na área, dominou e bateu no canto para deixar tudo igual. Aos 12, quase saiu a virada. Yuri dominou na direita, balançou para cima da defesa e soltou uma pancada na rede pelo lado de fora.

Com o relógio marcando 16, porém, nada impediu o segundo gol dos paulistas, novamente com Memphis. O holandês tabelou com Leo Maná e, na ponta da área, bateu firme. A bola desviou em João Silva e morreu no fundo da meta.

O Corinthians teve a chance de ampliar instantes depois. Yuri Alberto foi lançado por Carillo, cortou para o meio e bateu a centímetros da trave.

No fim, o Sport até tentou buscar o empate, mas não conseguiu furar a defesa do Timão. que se segurou até o apito final.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 SPORT

Data: 19 de abril de 2025, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Bidon, Félix Torres, Donelli (Corinthians); Caíque França, Rivera (Sport)

GOLS: Memphis, aos 00 e 16 do 2ºT (Corinthians) Sérgio Oliveira, aos 44 do 1ºT (Sport)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Ryan), André Carrillo (Alex Santana) e Breno Bidon (Maycon); Memphis Depay e Yuri Alberto (Héctor Hernández) e Romero (Dieguinho).



Técnico: Orlando Ribeiro (interino)

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz e Sérgio Oliveira (Titi Ortiz); Barletta (Lucas Lima), Carlos Alberto (Lenny Lobato) e Arthur Sousa.



Técnico: Pepa