Lenda do Milan defende Ancelotti e critica Florentino e Mbappé

O ex-treinador italiano Arrigo Sacchi, lenda do Milan e com passagem como dirigente pelo Real Madrid, saiu em defesa do técnico Carlo Ancelotti e criticou o presidente Florentino Pérez e o atacante Mbappé.

O que aconteceu

O italiano eximiu Ancelotti da culpa pela eliminação na Liga dos Campeões, para o Arsenal.

O que me deixa triste, embora seja parte do futebol, é que todos critiquem o Carletto por sua eliminação na Champions League e o culpem. Essa gente tem ideia de quem é Ancelotti? Sabem o que venceu? Eu o considero um autêntico maestro do futebol, não só pelos troféus, mas também por sua qualidade humana. O Real Madrid não deveria pensar uma, mas duas ou três vezes antes de se desprender de alguém como o Carletto.

declarou Sacchi

Se por um lado Sacchi defendeu Ancelotti, o ex-treinador não poupou Mbappé, que teve atuação apagada nas quartas de final:

Houve muitas lesões e (Ancelotti) se viu obrigado a jogar sem um defensor de origem. Contrataram um atacante (Mbappé) que diziam que seria um fenômeno, mas não jogou como um.

cutucou o italiano

Na linha das críticas, Sacchi afirmou que o presidente merengue só pensa em atacantes, lembrando de uma situação da época em que esteve na diretoria do Real Madrid:

Conheço bem o ambiente do Real Madrid e conheço Florentino Pérez porque trabalhei lá como diretor técnico. Ele é um ótimo presidente, mas foca muito nos atacantes. Imagine só, eu tive que lutar por três meses para convencê-lo a contratar o Sergio Ramos, porque ele nem liga para os zagueiros. Ele não está interessado.

- finalizou

As declarações foram dadas em entrevista ao jornal italiano 'La Gazzetta Dello Sport'.