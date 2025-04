Memphis faz 2, conduz Corinthians à virada sobre o Sport no Brasileirão e ameniza crise

Memphis foi o dono da partida deste sábado na Neo Química Arena. O holandês marcou dois gols no segundo tempo, ajudou a esconder as falhas do Corinthians que tiraram o torcedor do sério na etapa inicial e conduziu o time à virada por 2 a 1 sobre o Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Alucinante no início do jogo, o Corinthians passou a impressão de que poderia golear o Sport. O pé descalibrado dos atacantes tornou a missão mais complicada. Falhas na defesa expuseram o time da casa e fizeram o time sair atrás, mas Memphis chamou os holofotes para si e voltou a ser decisivo. A apresentação em Itaquera evidenciou problemas táticos e anímicos que deverão ser corrigidos pelo próximo treinador. Em resumo, o Corinthians precisa voltar a lidar com a temporada da mesma forma como se empenhou para ser campeão do Estadual. A temporada não terminou no dia 27 de março.

O resultado leva o clube do Parque São Jorge provisoriamente à primeira página da tabela, com sete pontos. O time do Recife permanece na lanterna, com somente um ponto. O próximo compromisso do Corinthians será novamente na Neo Química Arena. A equipe alvinegra busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana diante do adversário mais fraco do grupo, o Racing de Montevidéu. O duelo está agendado para quinta-feira, às 19h. Já o Sport terá a semana completa para treinamentos e só volta a jogar no sábado, às 20h, quando recebe o Fortaleza pelo Brasileirão.

O Corinthians começou muito melhor do que o Sport. O time da casa ditou o ritmo e levou perigo à meta do Sport. Romero chegou a acertar a trave após jogada precisa de Carrillo. Memphis tentou um golaço e errou o alvo. Yuri Alberto perdeu uma chance inacreditável e, depois, obrigou o goleiro a trabalhar.

O Sport dava total liberdade aos corintianos entre a linha de volantes e de zagueiros. O início da maioria das jogadas se concentrou nesse setor. A precisão nas finalizações foi a grande adversária do Corinthians, porque o time do Recife estava desmontado e pessimamente armado. Parecia um jogo de 11 conta quatro.

No entanto, alguns momentos de desatenção da defesa corintiana deixaram os torcedores alvinegros de olhos arregalados a partir dos 25 minutos. Em lances tramados pela direita, o Sport se aproveitava da falta de cobertura no rebote para chutar a gol após passes vindos da linha de fundo. Barletta arriscou tiro de fora da área e também parou na trave.

O desperdício do Corinthians foi penalizado duramente na reta final da etapa inicial. Aos 45, Sérgio Oliveira foi o responsável por concluir uma bela trama do Sport feita em conjunto com Hereda na entrada da área para inaugurar o marcador.

O Corinthians preparou sua resposta logo no primeiro lance do segundo tempo. Memphis recebeu passe na grande área, ajeitou, bateu e deixou tudo igual com 12 segundos de bola rolando.

Mesmo baixando um pouco a guarda, o time alvinegro persistiu no ataque. O holandês apareceu novamente como protagonista para tabelar com Léo Maná e, de dentro da área, chutar firme para virar o jogo, aos 17 minutos.

Depois de se colocar à frente no placar, o Corinthians diminuiu ainda mais o ritmo, mas o Sport não ofendeu tanto quanto deveria a meta defendida por Donelli, que cometeu alguns deslizes e quase entregou gols ao adversário. Alterações feitas pelo interino Orlando Ribeiro não modificaram o panorama, mas deixaram a equipe mais consistente e protegida na defesa para garantir a vitória em Itaquera.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SPORT

CORINTHIANS - Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angilieri; Raniele (Ryan), Carrillo (Alex Santana) e Breno Bidon (Maycon); Ángel Romero (Dieguinho), Yuri Alberto (Héctor Hernández) e Memphis. Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

SPORT - Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, João Silva e Chico; Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz e Sérgio Oliveira (Titi Ortiz); Barletta (Lucas Lima), Arthur Sousa (Gonçalo Paciência) e Carlos Alberto (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

GOLS - Sérgio Oliveira, aos 45 minutos do 1º tempo; Memphis a 1, aos 17 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Breno Bidon, Donelli, Félix Torres, Caíque França e Rivera.

PÚBLICO - 44.257 presentes.

RENDA - R$ 3.041.600,70.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).