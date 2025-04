Memphis marca duas vezes e comanda virada do Corinthians sobre o Sport

Com Memphis inspirado, o Corinthians venceu o Sport de virada por 2 a 1 na tarde de hoje, Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Memphis marcou dois gols e comandou o resultado para o Timão, na segunda etapa do jogo.

Sérgio Oliveira fez para o lado dos visitantes, antes do fim do primeiro tempo.

Antes de a bola rolar, o Corinthians prestou homenagem a Ramón Díaz e à comissão técnica demitida nesta semana. Os telões da Arena mostraram uma imagem com todos os profissionais, acompanhada da palavra "gracias" — obrigado, em espanhol.

Com o triunfo, o Timão vai a 7 pontos, na 7ª colocação da tabela. O Sport segue na lanterna, com apenas um ponto somado.

O Corinthians volta a campo contra o Racing-URU, na próxima quinta-feira, pela Sul-Americana, novamente na Neo Química Arena. O Alvinegro paulista viaja apenas no fim de semana que vem para enfrentar o Flamengo, pelo Brasileirão.

Já o Sport terá compromisso contra o Fortaleza apenas no sábado que vem, na Ilha do Retiro.

Corinthians homenageia comissão técnica de Ramón Díaz antes de jogo contra o Sport Imagem: Lívia Camillo/UOL

Corinthians martela, mas sai atrás no placar

O Timão teve ao menos cinco chances claras de gol, mas foi para o intervalo com a desvantagem. A equipe da casa dominou a primeira meia hora de partida, finalizou 10 vezes, acertou a trave com Romero e ainda viu Caíque França fazer uma belíssima defesa no contrapé.

No entanto, após sequência de erros de passe e desatenção na marcação, o Sport cresceu na partida. Em duas oportunidades, em sequência, o Christian Rivera e Barletta assustaram Matheus Donelli. Na terceira, Sérgio Oliveira inaugurou o marcador com direito a uma lambança da zaga alvinegra.

Memphis comanda virada

O que faltou de pontaria no primeiro tempo, Memphis compensou sozinho no segundo. Logo na saída de bola, o camisa 10 deixou tudo igual em finalização certeira na saída Caíque França. O gol mudou a cara do Timão dali em diante.

Foi do atacante holandês o tento da virada também. Memphis teve muita presença de área e aproveitou os espaços para flutuar bem. O segundo gol, inclusive, saiu de tabela iniciada pelo próprio jogador.

Memphis comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Sport no Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Lances importantes

Faltou pouco, Memphis! Em boa jogada pelo lado direito, Romero puxou a marcação até a linha de fundo e cruzou nas costas da marcação, dentro da área. Memphis recebeu, dominou e finalizou no cantinho esquerdo de Caíque França, mas a bola vai para a linha de fundo.

Romero na trave! Carrillo lançou Memphis na medida, e o camisa 10 ajeitou para Romero finalizar. O atacante chutou de primeira e carimbou o pé da trave esquerda do goleiro.

Quase Yuri em dois lances seguidos. Yuri teve duas chances muito claras de gol em menos de um minuto. Primeiro, o meio de campo do Sport bobeou, perdeu a bola, e Carrillo lançou Yuri em velocidade. O camisa 9 ganhou da marcação, ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou mal. Na sequência, mais uma boa chegada, Yuri aproveitou a passada larga e chutou no contrapé do goleiro. Caíque Franca defendeu com a perna esquerda.

Sérgio Oliveira comemora gol marcado pelo Sport contra o Corinthians no Brasileirão Imagem: Anderson Romão/AGIF

Chutaço de Rivera! Christian Rivera aproveitou a falha de marcação do Timão e, com muito espaço na entrada da área, chegou batendo de primeira em busca do ângulo. A bola passou muito perto da trave esquerda de Donelli.

Mais uma bola na trave! Em mais um lance com muito espaço, Barletta recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou firme, rasteiro. A bola acertou a trave direita de Donelli e foi para a linha de fundo.

0x1. O Sport abriu o placar após envolver a defesa do Corinthians em boa triangulação. Hereda recebeu na direita, fez bom cruzamento, que achou Sérgio Oliveira completamente livre na marca do pênalti. O meia bateu firme de primeira, na toca da coruja, sem chance de defesa.

1x1. Na saída de bola do segundo tempo, Gustavo Henrique deu um chutão para o ataque, Raniele escorou, Memphis dominou dentro da área, limpou a marcação e bateu rasteiro na saída do goleiro para deixar deixar tudo igual.

2x1. Memphis tabelou com Leo Maná e recebeu a devolução dentro da área pela direita. Ele bateu de primeira, cruzado e ainda contou com desvio do zagueiro para tirar Caíque França do lance.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 SPORT

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 19 de abril de 2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Maira Mastella Moreira

VAR: Rafael Traci

Público: 43.996 pagantes

Renda: R$ 3.041.600,70

Cartões amarelos: Matheus Donelli, Félix Torres, Breno Bidon (COR); Caíque França, Christian Rivera (SPO)

Gols: Sérgio Oliveira, aos 44'/1ºT; Memphis Depay, ao 1'/2ºT e 18'/2ºT.

Corinthians: Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Ryan), Bidon (Maycon), Carrillo (Alex Santana) e Romero (Dieguinho); Memphis e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Orlando Ribeiro.

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Christian Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz e Sérgio Oliveira (Titi Ortíz); Barletta (Lucas Lima), Carlos Alberto (Lenny Lobato) e Arthur Sousa (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.