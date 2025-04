Roma vence Verona após 2 empates seguidos e vai à zona de classificação para Liga Conferência

Fora da disputa de títulos na temporada, a Roma deu um passo para, ao menos, se classificar a uma das copas europeias. Após dois empates seguidos, o time da capital venceu o Verona por 1 a 0 neste sábado pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

A Roma chegou aos 57 pontos e está em sexto lugar, colocação que vale vaga na Liga Conferência. A equipe do técnico Claudio Ranieri, porém, pode ser ultrapassada pela rival Lazio, que joga na segunda-feira com o Genoa e tem 56. O Verona, que perdeu uma invencibilidade de quatro jogos, está apenas na 14ª posição, com 32 pontos.

A Roma foi eliminada nas oitavas de final da Liga Europa pelo Athletic Bilbao e nas quartas de final da Copa da Itália pelo Milan. Na próxima rodada, o time tem um jogo difícil e enfrenta a Inter de Milão, líder do Italiano, no domingo, no estádio do adversário. No mesmo dia, o Verona recebe o Cagliari.

O gol da vitória da Roma saiu logo no início do jogo, aos 4 minutos do primeiro tempo. Após um longo e preciso lançamento de Cristante, Soulé dominou na intermediária e avançou pela direita do ataque. Ele invadiu a área e tocou para o centro. Shomurodov aproveitou a indecisão de dois defensores do Verona e tocou para o gol.

A Roma dominou o primeiro tempo, com mais de 60% de posse de bola, e viu o adversário acertar apenas uma finalização no gol de Svilar. Na segunda etapa, a partida ficou mais equilibrada. O Verona teve mais posse de bola, mas pouco ameaçou o gol dos anfitriões, que chegaram à 16ª vitória no campeonato, a 11ª em casa.