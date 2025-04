Raphinha chega a 50 gols com a camisa do Barça e celebra vitória no Espanhol

Raphinha decidiu o jogo para o Barcelona contra o Celta de Vigo neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O time catalão venceu por 4 a 3 com dois gols do brasileiro: um aos 23 do segundo tempo e outro nos acréscimos. Ele parabenizou o time e comemorou ter alcançado a marca de 50 gols pelo Barcelona.

"Não fui o herói, foi o time. Marcar 50 gols por esse time, em menos de três anos, é algo muito especial para mim. Honestamente, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que isso seria possível. Tornar de fato uma realidade é muito especial", afirmou o atacante.

Raphinha foi o nome do jogo ao servir uma assistência e marcar dois gols em uma vitória heróica do Barcelona. Ao final do primeiro tempo, o treinador Hansi Flick disse que conversou com o brasileiro para motivá-lo para a segunda etapa.

"No intervalo, eu disse a Raphinha: 'vamos lá, seja otimista. Nós precisamos de você como um líder em campo!'. E então ele foi lá e jogou muito!", afirmou o treinador.

A vitória leva o Barcelona a 73 pontos no Campeonato Espanhol, liderando a competição com sete à frente do vice, o Real Madrid.

O próximo jogo do Barça será contra o Mallorca, pela 33ª rodada do Espanhol, nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília).