Samuel Xavier destaca trabalho de Renato Gaúcho no Fluminense: "Efeito imediato"

O Fluminense está em boa fase desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. O treinador foi contratado no lugar de Mano Menezes, demitido após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, lateral direito do Tricolor Carioca, elogiou o novo treinador, enfatizando o "efeito imediato" no desempenho da equipe.

Samuel Xavier também falou sobre a passagem de Mano Menezes e destacou o bom trabalho na temporada passada, quando o Tricolor Carioca lutou contra o rebaixamento até a última rodada.

"O Mano foi essencial em 2024, pois estávamos em uma situação muito complicada. A tensão era terrível e ele foi muito importante. Conseguimos pegar aquilo que ele queria, que era o estilo para aquele momento, que era manter na Série A", disse ao Charla Podcast.

Apesar de boa campanha na temporada passada, Samuel Xavier admitiu que a situação não era boa em 2025 e exaltou a chegada de Renato Gaúcho.

"Nesta temporada era para gente entrosar e deslanchar, mas não estava encaixando. A diretoria achou melhor mudar o comando. O Renato chegou e teve aquele impacto, como foi com a saída do Diniz e a chegada do Mano. E o trabalho do Renato teve efeito imediato", completou.

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com sete pontos, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.