Quatro equipes estão interessadas em De Bruyne, diz jornal

O meia belga Kevin De Bruyne anunciou que deve deixar o Manchester City no fim desta temporada e o destino pode ser os Estados Unidos. De acordo com o The Athletic, quatro clubes norte-americanos já demonstraram interesse na contratação do jogador: Chicago Fire, Inter Miami, New York City FC e DC United.

A Major League Soccer (MLS) tem se consolidado como um destino atrativo para grandes estrelas do futebol mundial. Em 2023, com a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, a liga se tornou popular e registrou recordes de público nos estádios. Além disso, a chegada do uruguaio Luis Suárez na mesma equipe de Messi ajudou a impulsionar a competição. Soma-se à isso a troca de jogadores da liga norte-americana com o Brasil: entre 2023 e 2024, 15 atletas foram negociados com clubes brasileiros.

O que aconteceu

O Chicago Fire foi o primeiro a fazer contato com representantes de De Bruyne, ainda sem apresentar uma proposta formal. Já o Inter Miami detém os chamados "direitos de descoberta" sobre o atleta, mas isso não impede que outros clubes negociem diretamente com o jogador.

O NYCFC aparece como um forte candidato, graças à sua conexão com o Manchester City através do City Football Group, o que pode facilitar as negociações. O DC United conta com uma vaga de jogador designado disponível, o que permitiria a contratação de uma estrela do porte de De Bruyne sem restrições salariais dentro das regras da MLS.

A expectativa é que a definição do futuro de De Bruyne ocorra nas próximas semanas, após o fim da temporada na Inglaterra. Aos 33 anos, ele busca um novo desafio na carreira após trajetória vitoriosa na Europa.