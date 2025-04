Raphinhá é 'brilhante em remontada louca' do Barça, elogia jornal espanhol

O atacante Raphinha foi um dos grandes nomes da vitória de virada do Barcelona por 4 a 3 sobre o Celta de Vigo, neste sábado (19), pelo Campeonato Espanhol, e recebeu elogios contundentes da imprensa espanhola. O jornal Mundo Deportivo classificou a atuação do brasileiro como decisiva e destacou o papel fundamental do camisa 11 na virada considerada "a mais louca e a que pode valer um título" nesta reta final de campeonato.

O camisa 11 alcançou 51 participações em gols nesta temporada. Raphinha igualou a melhor marca de Neymar no futebol europeu e se tornou o primeiro brasileiro a ultrapassar o número de 50 participações desde a temporada 2015/16.

O que aconteceu

Raphinha marcou duas vezes, uma de cabeça e outra de pênalti, além de dar uma assistência. Ele foi apontado como o protagonista da reação catalã, que saiu de um placar desfavorável de 1 a 3 para a vitória por 4 a 3, já nos minutos finais.

A publicação espanhola Mundo Deportivo ressaltou a influência do brasileiro e destacou sua participação direta no resultado. "Raphinha entrou no espírito da virada. Está acumulando uma fortuna de valor incalculável", escreveu o jornal.

Nas redes sociais, o veículo de imprensa espanhol destacou os números do brasileiro na partida. O perfil do Mundo Deportivo afirmou que Raphinha "segue sua tentativa de ganhar a bola de ouro".

⚽️ 2 goles más

🅰️ 1 asistencia más



🔥 Raphinha suma y sigue para el Balón de Oro pic.twitter.com/3ckSoY58jC -- Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2025

A publicação ainda destacou a versatilidade do brasileiro, que iniciou jogando pela direita, mas hoje se adapta melhor pelo lado esquerdo do ataque. Foi nessa área do campo que ele deu o passe para o gol de Olmo.

Raphinha entre os artilheiros

Com o passe para Dani Olmo, Raphinha chegou a 21 assistências na temporada. São 30 gols na temporada e 49 participações em gol, quase um terço das 150 oportunidades convertidas pela equipe catalã.