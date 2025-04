Inter Miami vence o Columbus Crew e assume a liderança da Conferência Oeste na MLS

O Inter Miami visitou o Columbus Crew, neste domingo, pela MLS, liga norte-americana de futebol. No Huntington Bank Field, o time visitante venceu por 1 a 0, com gol de Benjamin Cremaschi, e assumiu a liderança da Conferência Oeste.

Com o resultado, o Inter Miami, que segue invicto na competição, foi aos 18 pontos e ultrapassou o próprio Columbus Crew, para assumir a primeira posição da Conferência Oeste. Por outro lado, o Columbus Crew segue com os mesmos 18 pontos e ocupa a 2ª posição do Oeste.

O Inter Miami volta a campo nesta quinta-feira, às 23h30 (de Brasília), quando visita o Vancouver Whitecaps, pela partida de ida da semifinal da Concacaf Champions Cup, no BC Place Stadium. O Columbus Crew recebe o San Jose Earthquakes no próximo sábado, às 20h30, pela MLS, novamente no Huntington Bank Field.

O time visitante marcou o gol da vitória aos 30 minutos do primeiro tempo. Após jogada pelo lado direito, Marcelo Weigandt cruzou para Benjamin Cremaschi, que desviou de cabeça para o fundo das redes.