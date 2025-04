Fortaleza x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da quinta rodada do Brasileirão

O Palmeiras embalou no Campeonato Brasileiro e quer manter a boa sequência neste domingo, quando enfrenta o Fortaleza, pela quinta rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Verdão está invicto no torneio e vem de três vitórias consecutivas, sendo a última por 1 a 0 sobre o Internacional. Já o Leão precisa se reerguer e não vence há quatro jogos na temporada. No Brasileirão, tem uma vitória, dois empates e uma derrota. Revés este contra o Vitória, por 2 a 1, na última rodada.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem dez pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão. O Palmeiras está empatado com o Flamengo, que lidera a tabela pelo saldo de gols. Com cinco pontos, o Fortaleza é o 12° colocado.

Para o duelo contra o Fortaleza, o Palmeiras tem a expectativa de contar com o retorno do meio-campista Lucas Evangelista. O atleta vem se recuperando de um trauma na coxa direita e treinou com o elenco nos últimos dias. O lateral Marcos Rocha, que trata de um edema na panturrilha esquerda, treinou à parte e deve seguir como baixa.

Os outros desfalques são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) e Murilo (lesão na coxa direita). Lidando com uma maratona fora de casa, Abel pode realizar mudanças na equipe para evitar desgaste e lesões.

O técnico Vojvoda conta com uma lista longa de baixas, que conta com Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), Breno Lopes (fratura no antebraço direito), ?Tinga (edema muscular na panturrilha esquerda), Pochettino (tendinite no quadril esquerdo) e Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda). Além disso, Martínez, suspenso, também fica fora.

Por outro lado, o treinador do Leão deve ter os retornos de Gastón Ávila, Felipe Jonathan, Pedro Augusto, Lucca Prior, Caio Wesley, que ficaram de fora do último compromisso, por opção.

Fortaleza e Palmeiras se enfrentaram pela última vez pela 31ª rodada do Brasileirão e o duelo terminou empatado por 2 a 2, no Allianz Parque. Raphael Veiga e Estêvão fizeram para o Alviverde, enquanto Hércules e Moisés marcaram para o Leão.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X PALMEIRAS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 20 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Pol Fernández, Lucas Sasha e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira