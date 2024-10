Destaque do São Paulo feminino projeta clássico na semi do Paulista e mira vaga na final

Uma das principais jogadoras do time feminino do São Paulo, a meia-atacante Aline Milene não esconde o seu desejo de se classificar à final do Campeonato Paulista deste ano. Neste domingo, a equipe recebe o Corinthians, em clássico válido pela partida de ida da semifinal do Estadual.

Aline reconhece a qualidade do rival, mas mira a classificação à grande decisão do torneio. Ela demonstrou confiança no grupo tricolor e prometeu muito empenho.

"Acredito que um diferencial para este novo confronto com o Corinthians seja a nossa motivação de chegar à uma final e buscar o título. Sabemos da qualidade delas, mas confiamos muito no trabalho que estamos realizando e daremos nosso máximo", disse a atleta.

Foco na semifinal de domingo! ? São Paulo x Corinthians, domingo (03), às 10h, no Estádio do Canindé. ?: Carolina Cunha / São Paulo FC#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/KicNVb5CF7 ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) October 30, 2024

O São Paulo teve um longo período sem jogos para se preparar para a semi. Aline valorizou o intervalo para trabalhar e apontou o caminho para bater o Corinthians.

"Neste período sem jogos, conseguimos treinar bastante situações que precisavam ser adaptadas, aprimorando nosso estilo de jogo para enfrentar elas focando nos espaços e nas oportunidades que possam surgir. Creio que vai ser novamente uma grande partida, bem disputada e esperamos alcançar o nosso objetivo", afirmou.

Finalistas do Paulistão no ano passado, São Paulo e Corinthians fazem o primeiro encontro da semifinal no domingo, às 10h (de Brasília), no Canindé. Já a volta será no sábado do dia 9, às 15h30, na Neo Química Arena. O time tricolor, que busca o terceiro título, tenta quebrar um tabu de 25 anos sem conquistar o torneio estadual.