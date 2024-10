Às vésperas do Derby, confira o desempenho do Palmeiras nos clássicos em 2024

O Palmeiras se prepara para disputar seu último clássico do ano de 2024. Na segunda-feira, o Verdão entra em campo para enfrentar o Corinthians, em duelo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Diante do arquirrival, o Verdão quer finalizar a temporada com o retrospecto ainda melhor em clássicos. Neste ano, o time comandado por Abel Ferreira disputou nove clássicos: três contra o Santos, quatro contra o São Paulo e dois contra o Corinthians. Foram quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

Essa única derrota foi contra o Santos, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, na Vila Viva Sorte. O resultado, aliás, colocou fim à invencibilidade do Verdão no Estadual. Contudo, no segundo jogo, o time comandado por Abel Ferreira conseguiu virar e venceu por 2 a 0 para faturar o título.

Antes disso, o Verdão havia enfrentado o São Paulo na decisão da Supercopa Rei. Em disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), as equipes empataram sem gols e o Tricolor acabou ficando com a taça depois de vencer nas penalidades.

O Palmeiras entra em campo para o enfrentar o Corinthians buscando sua primeira vitória fora de casa em clássico em 2024. Diante do Timão, o Alviverde defende uma invencibilidade de três anos. A última derrota aconteceu em setembro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, são cinco vitórias e três empates.

Veja os resultados dos clássicos do Palmeiras em 2024:

Palmeiras 2×1 Santos (Paulistão)



Palmeiras 2×2 Corinthians (Paulistão)



São Paulo 1×1 Palmeiras (Paulistão)



Santos 1×0 Palmeiras (Paulistão)



Palmeiras 2×0 Santos (Paulistão)



São Paulo 0x0 Palmeiras (Brasileirão)



Palmeiras 0x0 São Paulo (Supercopa Rei)



Palmeiras 2×0 Corinthians (Brasileirão)



Palmeiras 2×1 São Paulo (Brasileirão)