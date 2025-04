Mayke sofre lesão muscular na coxa esquerda em estreia na Libertadores e vira desfalque no Palmeiras

O Palmeiras ganhou mais um desfalque para os próximos jogos. O lateral direito Mayke passou por exames, nesta sexta-feira, e teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda depois de deixar o campo minutos após entrar, na vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, pela estreia da Libertadores.

Na reapresentação da equipe, na Academia de Futebol, Mayke já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Mayke foi acionado pelo técnico Abel Ferreira aos 18 minutos do segundo tempo, entrando na vaga do zagueiro Bruno Fuchs, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Contudo, precisou ser substituído aos 25 depois de ficar caído em campo com dores na coxa esquerda.

Com a saída de Mayke, Agustín Giay entrou aos 25. Assim, o argentino passa a ser a única opção na lateral direita para o técnico Abel Ferreira, que, atualmente, também tem Marcos Rocha, com lesão na coxa esquerda, entregue ao Departamento Médico palmeirense.

Mayke teve um ano de 2024 complicado pelo Palmeiras e acumulou algumas lesões, o que atrapalhou sua sequência. Neste ano, vinha alternando a titularidade com Marcos Rocha no início da temporada e ainda não havia tido problemas físicos.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, para enfrentar o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília). Sem Mayke e Marcos Rocha, o treinador pode optar por manter o esquema com três zagueiros ou dar sequência para Giay como titular.