Mundial de Surfe: quatro brasileiros avançam na repescagem em El Salvador

Após um dia de boas ondas em Punta Roca, a sexta-feira (4) foi de mar um pouco menor e menos regular no Surf City El Salvador Pro. Com isso, a WSL optou por realizar apenas as baterias da repescagem, que definiram os últimos classificados para a próxima fase.

O Brasil teve um bom desempenho: dos cinco surfistas que competiram, quatro avançaram, incluindo Luana Silva, a única representante brasileira na categoria feminina.

Luana nas oitavas

Na repescagem feminina, Luana Silva mostrou solidez e garantiu sua vaga nas oitavas. Enfrentando a norte-americana Alyssa Spencer e a experiente australiana Sally Fitzgibbons, a brasileira construiu seu somatório com duas ondas no critério bom, recebendo um 7,00 e um 6,00 para fechar com 13,00 pontos.

Spencer avançou na segunda posição, enquanto Fitzgibbons se despediu da etapa.

Brasileiros seguem vivos

Na primeira disputa masculina do dia, Miguel Pupo avançou com emoção, garantindo sua virada na última onda, nos últimos segundos. Ele somou 13,10 e passou em segundo lugar, atrás do salvadorenho Bryan Perez, enquanto Edgard Groggia acabou eliminado.

Logo depois, Alejo Muniz repetiu o feito do compatriota e também garantiu a vaga na próxima fase. Com um somatório de 11,47, ele terminou em segundo na bateria vencida pelo americano Levi Slawson. O australiano Liam O'Brien ficou pelo caminho.

Fechando o dia, Samuel Pupo, irmão de Miguel, deu um show de regularidade e espantou a má fase com uma performance sólida. O brasileiro somou 14,07 pontos, avançando em primeiro na bateria contra Ryan Callinan, que ficou com a segunda vaga. O havaiano Imaikalani deVault foi eliminado.

Próxima chamada

Os brasileiros agora esperam o próximo dia de competição para o Round de 32 no masculino, com duelos importantes, incluindo dois confrontos diretos entre surfistas do Brasil. No feminino, Luana Silva encara uma das favoritas ao título, a líder do ranking, nas oitavas de final. Confira os próximos desafios:

Round 32 - Masculino

Bateria 1: Yago Dora x Samuel Pupo

Bateria 6: João Chianca x Joel Vaughan

Bateria 9: Italo Ferreira x Bryan Perez

Bateria 11: Jodry Smith x Deivid Silva

Bateria 13: Barron Mamiya x Alejo Muniz

Bateria 15: Miguel Pupo x Ian Gouveia

Bateria 16: Filipe Toledo x Alan Cleland

Oitavas do feminino

Bateria 1: Caitlin Simmers x Luana Silva