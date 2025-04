Renato Gaúcho é apresentado como técnico do Flu e detalha negociação: "Foi rápida"

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou Renato Gaúcho como novo treinador da equipe. O profissional assinou contrato com o Tricolor das Laranjeiras válido até o fim da atual temporada e deu detalhes da negociação com a diretoria.

"Foi rápida [a negociação]. Estava no carro, voltando de uma consulta médica com a minha filha. Tocou o telefone, era o presidente, estava chegando em casa e aí liguei para ele de volta. Ele passou em casa, conversamos, trocamos algumas ideias, adiantamos bastante coisa, no dia seguinte faltavam alguns detalhes, acertamos, demos a palavra final e hoje estou aqui. Tem situações que demoram bastante, mas faltavam só alguns detalhes do meu empresário com ele, deu tudo certo. Feliz por estar aqui" afirmou Renato.

Daqui a pouco, com transmissão ao vivo da #FluTV, tem a primeira entrevista coletiva do retorno do técnico Renato Gaúcho! pic.twitter.com/hhzuOdDIwE ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 4, 2025

Questionado sobre a necessidade de reforços, Renato Gaúcho preferiu aguardar o início dos trabalhos no Fluminense para responder se será preciso de novas contratações.

"O grupo do Fluminense é qualificado. Você me pergunta se pode chegar mais algum em determinada posição, isso vamos ver no dia a dia, ver se o clube também tem condição de contratar. Hoje em dia não é fácil encontrar jogadores e quando encontra são caríssimos. Aí entra a parte financeira do clube que não sei como é. Sempre que a diretoria puder me dar um reforço, será sempre bem-vindo. Não podemos nunca falar que o grupo está fechado, daqui a pouco tem uma brecha, um jogador que pode chegar para nos ajudar, de repente vamos trazer. Mas, é difícil encontrar jogadores hoje em dia e quando encontra são muito caros. Vamos conversando, trocando ideia e vamos ver a resposta que os jogadores vão me dar.

Renato volta à ativa após um hiato de mais de três meses. Seu último trabalho foi no Grêmio, onde passou as últimas três temporadas. Agora no Fluminense, o treinador assumirá o comando do time com a energia renovada.

"Foram três meses [de férias]. Precisava descansar, dar uma relaxada, principalmente no ano passado com a enchente no Sul, foi bastante desgastante. No final do ano falei com o presidente do Grêmio que eu precisava descansar. Foi isso que aconteceu. Procurei aproveitar da melhor maneira possível esse tempo, fiz coisas que não fazia há um bom temo, tomar um chopp, jogar futevôlei com meus amigos, curtir minha família, meu cachorro. Acordava dez horas, onze horas, meio-dia, coisas que o cara faz em suas férias. Não tinha horário para nada. Procurei curtir esse tempo e agora estou de volta. Vi muitos jogos do Brasil e de fora, estava de férias, mas estava ligado. Agora é começar esse trabalho no Fluminense", completou.

Renato Gaúcho assume a vaga deixada por Mano Menezes, que havia sido demitido após a derrota do Fluminense para o Fortaleza, por 2 a 0, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo do Flu sob o comando do novo treinador será neste domingo, contra o Santos, no Maracanã, às 19h30.