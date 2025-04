Apresentado no Botafogo, Mastriani quer surpreender e fala sobre disputa com Igor Jesus

O novo centroavante do Botafogo, Gonzalo Mastriani, foi apresentado oficialmente, nesta sexta-feira. Emprestado pelo Athletico-PR, o uruguaio irá receber a camisa 39 do Fogão. Em sua primeira coletiva com o clube, o jogador se mostrou entusiasmado com a chance de vestir a camisa do Glorioso.

"É uma oportunidade única para mim e para minha carreira. Espero que seja uma passagem ótima para mim, para o elenco, para o Botafogo, e que no final do ano possamos ter muitas conquistas", disse.

MASTRIANI NA ÁREA! ??? Mastriani, novo reforço do setor ofensivo alvinegro, é apresentado oficialmente pelo Diretor de Coordenação de Futebol, Léo Coelho, e pelo Diretor de Gestão Esportiva, Alessandro Brito, em coletiva de imprensa no Nilton Santos. Bem-vindo ao Mais... pic.twitter.com/AjaxoPj1si ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2025

Com contrato até o final do ano, Mastriani já está à disposição do técnico Renato Paiva. O uruguaio já consta no BID (Boletim Informativo Diário) desde a última segunda e pode estrear diante do Juventude, neste sábado, pela segunda rodada do Brasileirão.

"Estou à disposição, vai depender do professor. Eu não treinei com o grupo por causa da viagem do elenco para o Chile. Minhas características são mais de centroavante de área, finalização. Sei no que posso agregar. Sei pelo que fui contratado e espero atingir às expectativas e até surpreender", declarou.

No futebol brasileiro, o atacante acumula 44 gols e seis assistências em 99 partidas. Sua fase mais artilheira aconteceu no América-MG, com 21 tentos em 42 jogos. Nesta temporada, realizou apenas sete partidas com o Athletico-PR e ainda não marcou gols.

"Vinha de uma lesão, tive poucos minutos nesse começo de ano, isso fez com que eu jogasse pouco. Venho treinado normal, forte, e estou preparado para ficar à disposição quando a comissão técnica precisar", relatou.

Sobre a disputa pela titularidade com Igor Jesus, Mastriani deixou claro que chega com a intenção de desbancar o camisa 99 botafoguense.

"Venho disputar posição, obviamente, sempre da forma mais leal. Todos querem jogar. Acho o Igor um grande centroavante, podemos nos complementar também. Não será uma decisão minha, mas sim do professor. Venho com a disposição muito aberta de ajudar, ajudar o elenco, vir para somar", afirmou.

A partida contra o Juventude, que pode marcar a estreia do centroavante pelo Glorioso, acontecerá neste sábado, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).