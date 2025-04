Neymar trabalha com bola pela primeira vez após lesão e evolui na transição

Neymar deu mais um passo na evolução de sua forma física após se recuperar de lesão. Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o craque do Santos treinou com bola pela primeira vez depois da contusão.

Em imagens divulgadas pelo Peixe, o camisa 10 apareceu treinando separado do restante do elenco sob supervisão de profissionais do clube. Durante a semana, o meia-atacante alternou exercícios na academia e no campo, mas ainda sem bola.

Neymar está em transição física após se recuperar de um edema na coxa esquerda. O astro não entra em campo desde o dia 2 de março e desfalcou a equipe do técnico Pedro Caixinha na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no último domingo.

O Príncipe na transição! ?? pic.twitter.com/UpU0IpwRff ? Santos FC (@SantosFC) April 4, 2025

Apesar da evolução, o astro ainda deve continuar como desfalque para o próximo compromisso do Santos no Brasileirão. O time praiano entra em campo neste domingo, contra o Bahia, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Em contrapartida, o treinador do Peixe conta com o retorno de Soteldo que, assim como Neymar, também ficou de fora do duelo contra o Vasco. O atacante se recuperou de dores no adutor, treinou normalmente durante a semana e deve voltar ao time titular.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

Caixinha tem apenas mais uma sessão de treino para definir a equipe titular contra o Bahia. O elenco encerra a preparação neste sábado, novamente no CT Rei Pelé.