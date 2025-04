Mauro Cezar: Flamengo desfalcado não jogou bem, mas precisava vencer

Muito desfalcado na estreia da Libertadores, o Flamengo não jogou bem na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, mas era importante voltar a vencer fora de casa no torneio continental, destacou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

É óbvio que não foi uma grande atuação, mas o time sem Danilo, sem Wesley, sem Gerson, sem Arrascaeta, sem Plata, vários jogadores titulares ou opções, evidentemente era um time enfraquecido e fez uma viagem muito longa. O Flamengo vai fazer várias viagens longas durante esse período.

Foi contra um adversário claramente muito fraco, que jogou muito fechado, bem defensivo, mas eu acho que o importante no contexto era vencer o jogo. Seria melhor jogar mais, é evidente que será preciso jogar mais, mas fazia 946 dias que o Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores. E fez jogos contra Ñublense, Aucas e Palestino nesse período, com diferentes treinadores.

O Flamengo não vencia fora de casa desde os 4 a 0 sobre o Vélez no dia 31 de agosto de 2022, ou seja, dois anos e meio. E jogando todas as Libertadores, passando pela fase de grupos, indo ao mata-mata. Convenhamos: ontem tinha que vencer o jogo.

Mauro Cezar

O colunista questionou a escolha de Filipe Luís de escalar apenas dois meio-campistas de origem contra o Táchira.

Segundo ele, De La Cruz poderia ter jogado mais avançado, como meia, se Allan tivesse começado jogando. O brasileiro substituiu o uruguaio no início do segundo tempo.

Não foi bom, o time não jogou bem, o meio de campo não existia praticamente, a escolha do Filipe Luís é questionável. Talvez sem o Michael e com o Allan no meio de campo, liberando um pouco mais o De La Cruz, poderia ser.

O meio de campo ficou muito sobrecarregado, mas tem o contexto de um time muito desfalcado num período muito grande sem vitórias fora de casa no torneio. Então deu pro gasto, foi o bastante, mas nada para ficar empolgado.

Mauro Cezar

