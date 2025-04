Saída de De Bruyne no pior ano de Guardiola mostra encruzilhada no City

A despedida de Kevin de Bruyne escancara uma situação inédita no Manchester City em toda a 'era Guardiola'. O clube inglês vive sua primeira temporada de "crise" com o técnico espanhol e vem promovendo um desmonte no estrelado elenco multicampeão que conquistou a Europa há duas temporadas.

Ano quase trágico

Em 5º na Premier League, o City caminha para ter sua pior campanha no campeonato desde a chegada de Guardiola, no início da temporada de 2016/17. Atual tetracampeão inglês consecutivo, o clube conquistou seis das últimas oito edições. Durante esse período, a colocação final mais baixa foi registrada na temporada de estreia do treinador, quando terminou em terceiro.

O time azul de Manchester periga ficar fora da Liga dos Campeões pela primeira vez nos últimos 14 anos — a equipe vem disputando a principal competição europeia desde 2011/12. Faltando oito rodadas para o fim do Inglês, os Citzens possuem 51 pontos, um a menos do que Chelsea, que ocupa a primeira vaga para a Champions. A distância para o Forest, 3º colocado, é de seis pontos, e para o líder Liverpool, 22.

Em ano atípico, o City passou sufoco e precisou se reerguer da maior crise enfrentada com Guardiola. Em dezembro, o time teve uma "fase de rebaixado" com apenas uma vitória em uma sequência de 13 jogos. Um mês antes, o clube acertou a renovação com o treinador até 2027. A oscilação de resultados quase custou o vexame de ser eliminado antes do mata-mata da Liga dos Campeões.

O clube pode terminar a temporada com apenas uma taça, conquistada no primeiro jogo realizado. O City deu a largada em 24/25 batendo o rival United nos pênaltis e faturando a Supercopa da Inglaterra, mas depois derrapou. Além da campanha ruim no Inglês, a equipe foi eliminada na quarta rodada da Copa da Liga e nos playoffs da Champions. A salvação pode ser o título da Copa da Inglaterra, em que avançou à semi, ou do inédito Super Mundial.

Desmonte em andamento

O belga Kevin De Bruyne em ação pelo City em 2025 Imagem: Robbie Jay Barratt/Getty

De Bruyne será o último jogador a sair entre os que estavam no City antes da chegada de Guardiola. O meia belga foi contratado em 2015 e, sob o comando do espanhol, virou uma das lideranças durante sua década na equipe.

Ao fim desta temporada, metade do time titular da conquista da primeira Champions da história do clube deve se despedir. De Bruyne já oficializou o fim da relação, enquanto Bernardo Silva, Gundogan, Jack Grealish, John Stones e Ederson estão na "barca" de dispensa.

O City vem fazendo um movimento de mudanças nas últimas janelas de transferências. Entre as principais saídas da última estão a de Julián Alvarez e de João Cancelo, vendidos, e a de Kyle Walker, emprestado. Na anterior, Mahrez, Laporte e o hoje astro Cole Palmer deixaram o time.

A aposta para a reposição é em jovens promissores. Os zagueiros Vitor Reis (19 anos) e Khusanov (20), o meia Nico González (23) e os atacantes Savinho (20) e Marmoush (25) são alguns exemplos de reforços que os Citzens trouxeram para esta temporada. Desde o início da 'era Guardiola', o City não economizou dinheiro para investir na montagem do elenco.

Tudo isso em meio à briga entre City e Premier League por suposto descumprimento ao fair-play financeiro. O clube foi acusado de cometer 115 infração às regras, está sendo julgado e pode até ser punido com rebaixamento se for considerado culpado. Em resposta, o City processou a organização por danos enquanto o caso segue em trâmite.