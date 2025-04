Campeão mundial com a França, o ex-jogador Emmanuel Petit sugeriu que a má fase do Manchester City na temporada atual está relacionada com o divórcio do técnico Pep Guardiola.

O que aconteceu

Pep Guardiola foi casado por 30 anos com Cristina Serra. Eles decidiram terminar o casamento no último mês de dezembro e deram início ao processo de divórcio em fevereiro, segundo a imprensa espanhola. Para Petit, a queda de produção do City tem relação com a fase conturbada da vida pessoal do treinador.

Algo se quebrou com ele [Guardiola]. Não quero falar sobre sua vida particular, mas acho que o que aconteceu fora de campo pode ter tido um grande impacto. Talvez os jogadores tenham percebido isso. Não estou no centro de treinamento do Manchester City, mas quando você olha para esse time, não é o mesmo dos últimos anos Emmanuel Petit, ao pokerfirma.com

Petit classificou como 'chocante' a queda de rendimento do time de Guardiola, que está no Manchester City desde 2016. Os Citizens são os atuais tetracampeões da Premier League e foram campeões da Champions League recentemente, na temporada 2022/23.

Estamos falando de um grupo que acabou de vencer a Premier League, de uma equipe e um treinador que deveriam atuar no mais alto nível, tanto domesticamente quanto na Champions, mas não vimos isso. A forma como eles desmoronaram ao mesmo tempo foi chocante de assistir. Eles perderam muitos jogos

Ex-meio-campista, Petit foi campeão mundial pela França em 1998, e chegou a marcar um gol contra o Brasil na final. Ele ainda disputou o Mundial de 2002 com o time francês e conquistou a Euro de 2000. Defendeu apenas quatro times ao longo da carreira: Monaco, Arsenal, Barcelona e Chelsea.

O Manchester City tem apresentado altos e baixos na temporada atual. O time foi eliminado precocemente tanto da Liga dos Campeões como da Copa da Liga Inglesa e não briga mais por título na Premier League. A esperança de taça dos Citizens está na Copa da Inglaterra, torneio em que está na fase semifinal —joga contra o Notthingham Forest no dia 27 de abril.

O City de Guardiola volta a campo no domingo (6) para clássico contra o Manchester United. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês e acontece no Old Trafford, casa dos Red Devils, a partir das 12h30 (de Brasília).