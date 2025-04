Corinthians recebe representantes do La Coruña na Arena e CT Joaquim Grava; veja detalhes

Nesta semana, o Corinthians recebeu representantes do time espanhol Real Club Deportivo La Coruña na Neo Química Arena e no CT Dr. Joaquim Grava. O objetivo do encontro foi promover um intercâmbio de boas práticas em comunicação e marketing.

Jan Wappler, diretor corporativo do La Coruña, e Alejandro Vidal, responsável pela área internacional do clube, foram recebidos no Parque São Jorge por Vinícios Manfredi, superintendente de Marketing do Corinthians. O dirigente mostrou alguns cases de sucesso e as detalhou as diretrizes estratégicas da área.

"Ficamos impressionados com a estrutura do Corinthians, à altura da grandeza do clube. Isso mostra que os clubes europeus também têm muito a aprender com os brasileiros", afirmou Jan Wappler.

Já na Neo Química Arena, quem guiou o tour com os convidados foi Thiago Maranhão, superintendente de Comunicação do clube. Mais tarde, no CT Dr. Joaquim Grava, os executivos do La Coruña conversaram com o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e acompanharam parte do treinamento do elenco profissional.

A visita faz parte de uma movimentação de fortalecimento dos canais de comunicação do Corinthians, que busca estabelecer conexões e fortalecer o diálogo com outros mercados.

O Corinthians receberá o Vasco na Neo Química Arena neste sábado, às 18h30 (de Brasília). A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.