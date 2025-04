Com gol marcado na Libertadores, Estêvão se torna o artilheiro do Palmeiras na temporada

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, pela primeira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Nacional do Peru. Autor do primeiro gol do Verdão, Estêvão se tornou o artilheiro da equipe na temporada.

Em 16 jogos disputados, Estêvão marcou seis gols. Segundo dados do Sofascore, o ponta de 17 anos deu 49 finalizações, sendo 18 delas no gol, e distribuiu 31 passes decisivos. O jogador ainda completou 45 dribles (2,8 por jogo), venceu 100 duelos (6,3 por jogo) e recuperou a bola 65 vezes (4,1 por jogo).

Com o sexto gol no ano, Estêvão ultrapassou o meia Maurício, que balançou as redes cinco vezes na temporada. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o jogador já disputou 61 jogos pela equipe principal, anotou 21 gols e deu dez assistências.

? Estêvão (17 anos) é o artilheiro do @Palmeiras em 2025! ?? ? 16 jogos

? 6 gols (!)

? 49 finalizações (18 no gol)

? 31 passes decisivos (!)

? 45 dribles certos (2.8 /j!)

? 100 duelos ganhos (6.3 /j!)

? 65 bolas recuperadas (4.1 /j!)

? Nota Sofascore 7.23 pic.twitter.com/OkNb1FDTi1 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 4, 2025

Nesta quinta-feira, o Verdão passou sufoco na estreia pela Copa Libertadores, mas venceu o Sporting Cristal com gols de Estêvão, Piquerez e Richard Ríos. Enquanto Pretell e Távara descontaram para o time peruano.

Com a vitória, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do grupo G, com três pontos, atrás apenas do Cerro Porteño, que bateu o Bolívar, na última quarta-feira, por 4 a 2.

O Alviverde volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. As duas equipes empataram na primeira rodada e têm um ponto somado. O Palmeiras ocupa a 15ª posição e o Leão aparece logo à frente, na 14ª colocação.