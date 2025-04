Santos promoverá ação em duelo contra Bahia em homenagem à Semana Mundial do Autismo

O Santos promoverá uma homenagem à semana mundial do autismo neste domingo, antes do duelo contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A iniciativa é em conjunto com o movimento Santos Inclusão e a Clínica-Escola do Autista.

Conforme divulgado pelo clube nesta sexta-feira, 22 crianças autistas entrarão em campo com os jogadores das duas equipes, acompanhadas de seus pais e responsáveis. Os jovens utilizarão camisas da causa autista e poderão acompanhar a partida no estádio. Além disso, as bandeirinhas de escanteio serão personalizadas com quebra-cabeças.

"Ao longo do ano realizamos diversas ações que envolvem campanhas de conscientização, doação, visitas à instituições e recepção de diversas ONGs da Baixada Santista e de todo o estado de São Paulo na Vila Belmiro. É importante para nós e nos traz muito orgulho. Na verdade, é uma tradição do Santos", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

A ação será semelhante à realizada no ano passado, no Dia do Orgulho Autista. As iniciativas fazem parte do projeto Muito Além do Futebol, criado pelo clube para abranger uma série de causas sociais importantes para a sociedade.