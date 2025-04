Vitória precisa pagar cláusula caso queira utilizar Carlinhos contra o Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vitória não deverá contar com o atacante Carlinhos, neste domingo, contra o Flamengo, no Barradão (BA), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está emprestado pelo clube carioca e só pode entrar em campo mediante o pagamento de uma cláusula estipulada em contrato.

O que aconteceu

Até o momento os baianos não manifestaram o interesse em exercer essa compensação financeira. O valor da multa não foi divulgado por questões contratuais.

O empréstimo ao Vitória é até dezembro deste ano. Há uma opção de compra estipulada em R$ 4,5 milhões. O Flamengo o comprou junto ao Nova Iguaçu por cerca de R$ 3,2 milhões após o Campeonato Carioca de 2024.

Carlinhos teve uma passagem sem brilho pelo Rubro-Negro. Foram apenas 20 jogos e cinco gols.

No Vitória o atacante de 1,95m também ainda tenta se firmar. Até aqui são 14 partidas e três gols, alternando partidas entre titular e reserva. Carlinhos entrou no segundo tempo e atuou por 31 minutos no empate em 1 a 1 com a Universidad Católica, do Chile, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.