Marcelo revela bastidores do intervalo no 7 a 1: 'Ele começou a gritar'

Lateral-esquerdo da seleção brasileira no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, Marcelo revelou bastidores de como foi o vestiário no intervalo do jogo no Mineirão.

O que aconteceu

Marcelo contou que o capitão Thiago Silva, suspenso naquele jogo, entrou no vestiário gritando e cobrando os jogadores. Ele havia recebido o segundo amarelo no jogo das quartas de final, contra a Colômbia, e foi substituído por Dante no duelo contra a Alemanha.

O Brasil foi para o intervalo perdendo por 5 a 0, já sem esperanças de reação. Müller (11'), Klose (23'), Kroos (24' e 26') e Khedira (29') marcaram os gols do time alemão no primeiro tempo, e Schurrle (69' e 79') fechou a conta com mais dois na etapa final -Oscar (90') fez o único gol brasileiro no confronto.

A gente tomou quatro gols em seis minutos. Como é que explica? Não tem... Não deu nem tempo de jogar mal pra caralho. Não deu pra fazer nada, a gente não pegava na bola

O primeiro tempo estava 5 a 0. E aí, como é que conversa lá no vestiário? Vai fazer o quê? Lembro que o Thiago Silva estava suspenso, ele desceu e: 'Porra...'! Eu falei: 'Thiago, não adianta. Vai fazer o quê? Vai gritar agora? Vamos descansar'. E a gente teve até umas três ou quatro ocasiões [de gol] no segundo tempo Marcelo, ao Charla Podcast, em novembro de 2023

Além de Thiago Silva, o Brasil também não teve Neymar, que sofreu uma fratura na vértebra nas quartas de final. Para Marcelo, a ausência dos dois contribuiu para a derrota.

[Ausência de Neymar] Contribuiu. Thiago Silva também... Mas e se a gente ganha também? E se ele está talvez a gente toma gol também, então não tem como saber. Fez falta, porque o Neymar era nossa referência na frente, e o Thiago lá atrás, capitão e tal...