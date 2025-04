Renato brinca com repórter da ESPN em chegada ao Flu: 'Pode ir embora'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Renato Gaúcho foi apresentado como novo técnico do Fluminense na tarde de hoje. Descontraído, ele brincou com Cícero Mello, repórter da ESPN, com quem tem relação de longa data.

O que aconteceu

Renato fez uma cara de contrariado logo que viu que o próximo a perguntar seria Cícero Mello. O gesto arrancou risadas na sala de imprensa.

Cícero brincou dizendo que só foi à coletiva para dar moral a Renato. Em meio à introdução, Renato questionou: 'Vai perguntar ou vamos ficar a tarde toda?'. O repórter respondeu que poderiam ficar a tarde toda, e Renato retrucou: 'Tem mais gente aí'.

Cícero perguntou qual Renato chega ao Tricolor, visto o perfil traçado pela diretoria. Ele vai substituir Mano Menezes, demitido no último fim de semana, após derrota para o Fortaleza, na estreia no Brasileiro.



Feliz por estar aqui. Todas entramos para ganhar, nem sempre é possível, mas trabalhamos para isso. É um pouco de tudo. O treinador tem de ser um pouco de tudo, conversar, trabalhar a parte tática, técnica, apagar incêndio, mas acima de tudo dar liberdade para o jogador se expressar. Sempre trabalhei assim e não vou mudar. Na hora de fazer um carinho no jogador, vou fazer, mas na hora de chamar a atenção, vou chamar Renato Gaúcho

Após responder, Renato brincou: 'Agora, pode ir embora'. O repórter da ESPN respondeu que estava indo.

Em certo momento, a energia no CT do Fluminense caiu. Na pausa da coletiva, Cícero perguntou a Renato sobre futevôlei, que disse que jogou nas férias. O jornalista apontou: 'Tem de treinar mais, naquele dia o Edmundo deu mais", e Renato balançou a cabeça ironicamente. Posteriormente, o repórter aconselhou: 'Você deveria se mudar para a Barra [da Tijuca]', e o treinador retrucou: 'Pô, quer casar comigo?'.

Renato Gaúcho e Cícero Mello

Renato e Cícero já protagonizaram alguns momentos durante coberturas que, de vez em quando, voltam à tona em páginas na internet.

Uma delas foi uma pergunta sobre o atacante Adriano Magrão, que passou pelas Laranjeiras entre 2005 e 2007. À época, o jornalista questionou se o jogador não teria vaga no time, e o treinador questionou se ele queria a vaga dele. Cícero respondeu negativamente, mas disse: "Queria a grana".

Hoje é aniversário de Cícero Mello! Por isso, vamos relembrar um dos episódios mais célebres da carreira do repórter. Com vocês: os ratos de praia! Parabéns, Cícero pic.twitter.com/VHZoRoVpTf -- ESPN Brasil (@ESPNBrasil) February 4, 2020

Outro episódio marcante foi no "ratos de praia", com Renato, Romário e Edmundo, na década de 90. Cícero entrevistou os então jogadores, que jogavam peladas de futebol de areia nas praias do Rio.