São Paulo se reapresenta após vitória na Libertadores e abre preparação para pegar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, pela estreia na Libertadores, na última quarta-feira. Agora, o foco dos treinamentos é o duelo contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão.

Oscar, meio-campista do Tricolor, ficou na parte interna do CT acompanhado pelo departamento médico. Isso porque, após a realização de uma série de exames, uma nova lesão na coxa esquerda do atleta foi constatada. Assim, o camisa 8, que deixou o último duelo com dores, é desfalque do time paulista para encarar o Galo.

Os jogadores do São Paulo que atuaram por mais minutos na vitória sobre os argentinos em Córdoba cumpriram um cronograma de recuperação muscular, com exercícios de força e mobilidade.

??? Preparativos para a nossa primeira viagem no Brasileirão! ? Atlético-MG

?? Mineirão #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/pVd4zFdMPC ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 4, 2025

O restante dos jogadores realizaram um treino de posse de bola, comandado por Luis Zubeldía e seus auxiliares. Após isso, a comissão propôs um coletivo de 11 contra 11, em espaço reduzido, com a participação de garotos das categorias de base do São Paulo. Houve, ainda, um complemento de jogadas ofensivas e finalizações com parte do elenco.

O São Paulo fecha a preparação na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. A delegação tem viagem marcada para Belo Horizonte (MG) no período da tarde, em voo fretado. A bola rola para o duelo diante do Atlético-MG no domingo, às 16h (de Brasília), no gramado do Mineirão.