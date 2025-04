Jornal indica desejo de Viktor Gyokeres, do Sporting, em defender o Arsenal na próxima temporada

O sueco Viktor Gyokeres, artilheiro do Sporting da temporada, despertou o interesse de grandes clubes europeus para a próxima temporada e o Arsenal aparece como um dos principais destinos. Segundo o jornal britânico TBR Football, o atacante também deseja defender o clube inglês.

Os representantes de Viktor Gyokeres indicaram que uma transferência para o Arsenal é atrativa para o jogador e ainda ficaram impressionados com a abordagem do clube inglês. Ainda de acordo com o TBR Football, o atacante sueco não está preocupado com dinheiro no momento e valoriza mais o projeto esportivo.

Pelo lado do Arsenal, a busca por um centroavante é fundamental para a próxima temporada. O treinador Mikel Arteta lida com problemas na posição, ainda mais com as lesões de Kai Havertz e Gabriel Jesus, e precisou improvisar o meia Mikel Merino no ataque.

Viktor Gyökeres voltou a colocar a máscara e foi eleito #PlayerOfTheMatchSCP pelos Sportinguistas ?? pic.twitter.com/ybESPORDUJ ? Sporting CP (@SportingCP) April 4, 2025

Nesta temporada, Viktor Gyokeres tem 43 gols e 11 assistências, em 43 jogos disputados com a camisa do Sporting. O sueco é o artilheiro isolado do Campeonato Português, com 30 bolas na rede em 26 partidas, o dobro do segundo colocado Samuel Aghehowa, do Porto.

Desde julho de 2023 na equipe portuguesa, Gyokeres já entrou em campo 93 vezes, marcou 86 gols e deu 25 assistências.

No entanto, ainda segundo o jornal britânico, o Arsenal não é o único interessado no atacante sueco, que também despertou interesse do Chelsea e da Juventus. Por outro lado, o clube inglês também tem outros alvos para a posição, como Benjamin Sesko (RB Leipzig) e Victor Osimhen (Galatasaray, emprestado pelo Napoli).

O Arsenal volta a campo neste sábado, às 8h30 (de Brasília), quando visita o Everton, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. A equipe do técnico Mikel Arteta é o vice-líder da competição, com 61 pontos.