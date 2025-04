Cruzeiro enfrenta Guarulhos nas quartas de final da Superliga Masculina

Neste sábado, o Sada Cruzeiro enfrenta o Vedacit Guarulhos pelo primeiro jogo das das quartas de final da Superliga Masculina 2024/25. No Ginásio do Riacho, em Minas Gerais, o duelo irá começar às 18h (de Brasília).

A fase decisiva será disputada em uma série melhor de três partidas. No próximo sábado, dia 12, também às 18h, o segundo jogo será na casa do adversário em Guarulhos, no Ginásio Ponte Grande. Caso a série precise de um terceiro confronto, a decisão ocorrerá no dia 16/04, quarta-feira, novamente no Ginásio do Riacho.

O Sada Cruzeiro encerrou a primeira fase com 54 pontos, somando 19 vitórias em 22 jogos. A equipe mineira registrou a melhor entre os 12 participantes. Agora, os oito primeiros colocados seguem na disputa pelo título.

"Acredito que o time se preparou muito, não apenas pelos resultados e pela liderança, mas porque conseguimos crescer no momento certo da competição. Espero que esses fatores nos ajudem a embalar ainda mais neste primeiro confronto, para que possamos conquistar a vitória", disse Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro.

Já o Vedacit Guarulhos conquistou a última vaga para os playoffs na reta final da fase classificatória. Na última quinta-feira, a equipe do técnico Nery Tambeiro venceu o Neurologia Ativa por 3 a 0 e garantiu a oitava e última vaga para as quartas de final.

O time guarulhense se classificou para a fase final em 2022, 2023 e 2024. Chegando em duas semifinais, conquistou o terceiro lugar na principal competição nacional na última temporada.

O Cruzeiro e o Guarulhos já se enfrentaram na fase classificatória, com os mineiros levando a melhor nas duas partidas: em novembro de 2024, venceram fora de casa por 3 a 0, repetindo o mesmo placar em Contagem, em fevereiro deste ano.

Quartas de final - Cruzeiro x Guarulhos

Jogo 1 - 05/04 (sábado)

Horário: 18h

Local: Ginásio do Riacho - Contagem (MG)

Transmissão: Sportv

Jogo 2 - 12/04 (sábado)

Horário: 18h

Local: Ginásio Ponte Grande - Guarulhos (SP)

Transmissão: Sportv 2

* Se necessário

Jogo 3 - 16/04 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Ginásio do Riacho - Contagem (MG)