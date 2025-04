Convidados de Ednaldo para Copa custaram R$ 3 milhões à CBF, diz revista

A comitiva de 49 convidados da CBF para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, custou aos cofres da entidade cerca de R$ 3 milhões, segundo aponta reportagem da revista Piauí. A 'farra dos 49' é só uma das graves denúncias contra o presidente Ednaldo Rodrigues.

O que aconteceu

Segundo a revista, os 49 usufruíram de mordomias até a eliminação do Brasil, com direito a hotel cinco estrelas, voos em primeira classe e atendimento vip no aeroporto de Doha. Nenhum dos 49 tinha relação direta com a CBF ou qualquer outra federação estadual.

Fizeram parte da comitiva dos 49 nomes como: o deputado federal José Alves Rocha (União Brasil-BA), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o cantor Gilberto Gil, a socialite Lilibeth Monteiro de Carvalho, o desembargador Julio Cezar Lemos Travessa (do Tribunal de Justiça da Bahia), o empresário pernambucano Diogo Monteiro Lima, o estilista Ricardo Almeida, o ex-cinegrafista da Globo, José Carlos Cruz da Silva, conhecido como Mosca, e três jornalistas da Bahia, todos amigos do presidente da CBF.

A prática de convidar pessoas sem ligação com futebol para turnês no exterior não é nova, mas há um entendimento de que a Copa do Qatar passou dos limites. Funcionários ouvidos pela revista afirmaram que a farra foi longe demais.

A revista ainda aponta que Ednaldo teria colocado na conta da CBF a viagem de sua família ao Qatar, mas o UOL teve acesso a comprovantes de que o mandatário arcou com as despesas e que a agência da CBF teria apenas cotado os valores a pedido do presidente.

Outro gasto com a família do presidente seria com passagens de avião entre Rio de Janeiro e Salvador, além de diárias no hotel Grand Hyatt, onde o mandatário ficava antes de encontrar residência fixa na cidade. Segundo a revista, Ednaldo ainda se hospedava no local com a família mesmo após estabelecer moradia e os gastos entre fevereiro e maio de 2023 chegaram a R$ 422 mil.