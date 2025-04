Exames detectam lesão, e Oscar vira mais um desfalque para o São Paulo

O meia Oscar passou por exames que detectaram lesão na coxa esquerda e o jogador se tornou mais um desfalque para o São Paulo.

O que aconteceu

O UOL apurou que ele está descartado pelo menos contra o Atlético-MG, neste domingo (6), e contra o Alianza Lima (PER), na próxima quinta-feira (10). O São Paulo não entrou em detalhes sobre o tipo de lesão, nem anunciou a gravidade.

Oscar é mais um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía, que já não pode contar com Lucas. Pablo Maia, outro que seria titular do time, completa a lista de ausências do time — ele passou por cirurgia no tornozelo e está longe de um retorno.

O meia já tinha desfalcado o São Paulo contra o Sport com dores no local, mas foi para o jogo na Libertadores contra o Talleres. Ele treinou com bola em duas atividades consecutivas antes da viagem à Argentina.

Ele foi titular contra o Talleres, mas saiu no segundo tempo com dores. Exames constaram a lesão e o atleta está em tratamento nos REFFIS Plus.