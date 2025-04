Internacional é o único clube da Série A ainda invicto na temporada

Mesmo jogando contra 43 mil torcedores do Bahia, o Internacional arrancou um empate em 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço nesta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe de Roger Machado se mantém como a única equipe do Campeonato Brasileiro ainda invicta nesta temporada.

Ao todo, o Colorado disputou 14 jogos em 2025, conseguindo nove vitórias e cinco empates, um aproveitamento de 76,2%. Além disso, o Internacional voltou a vencer um título após dez anos, assegurando o Campeonato Gaúcho deste ano contra seu arquirrival Grêmio.

Neste período de invencibilidade, o time do técnico Roger machado marcou 26 gols e sofreu apenas oito. A eficiência ofensiva também é um destaque, já que o Internacional precisa de apenas 6,7 finalizações para marcar e 14,5 para ser vazado, de acordo com dados do site Sofascore.

Entretanto, o Colorado empatou seus últimos três confrontos e não vence desde o primeiro jogo da final do Gauchão, em 8 de março, quando venceu o Grêmio por 2 a 0, na casa do rival. Porém, entre a segunda partida da decisão do estadual e a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, se passaram 13 dias, deixando o Internacional sem muitos duelos no mês de março.

O próximo compromisso da equipe é neste domingo. Pela segunda rodada do Brasileirão, o Internacional receberá o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.