Zé Rafael deixa de sentir 'dor insuportável' e pode reforçar Santos em maio

Zé Rafael pode estrear pelo Santos em maio após a cirurgia que acabou com "dores insuportáveis" na região lombar.

O que aconteceu

Zé Rafael está progredindo muito bem na recuperação de cirurgia na coluna. O procedimento foi feito no dia 6 de fevereiro.

A expectativa era de jogar em junho, mas no Peixe já há otimismo pela estreia em maio. O ex-volante do Palmeiras foi contratado para ser titular absoluto.

Zé sentia "dores insuportáveis" até em movimentos básicos do dia a dia, como se vestir e tomar banho. Ele conviveu com essas limitações em 2024, quando se tornou reserva do Palmeiras de Abel Ferreira e precisava tomar remédio periodicamente para estar em campo.

O problema chama espondilolistese, que é o "desalinhamento entre duas vértebras, ocasionando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas".

O Palmeiras tentou tratamento conservador, mas as dores oscilavam. O Santos, então, reavaliou o caso e decidiu pela cirurgia inédita entre jogadores de futebol.

Era uma situação difícil. Eu sofri dor para tudo, não só para treinar e para jogar, mas questões básicas do dia a dia. Joguei, na verdade, o ano todo com muita dor, consequentemente limitado e, obviamente, você acaba perdendo rendimento, porque nesse nível que a gente joga, estando a 100%, o nível já é difícil de competir, agora quando você está abaixo dos adversários, complica Zé Rafael

A cirurgia foi realizada pelo doutor Alberto Godfrid em um método moderno. O procedimento envolveu o uso de enxertos ósseos autólogos [procedimento cirúrgico que utiliza o próprio osso do paciente para reparar lesões ósseas].

Desde o procedimento, Zé fez quatro semanas de fisioterapia mista, alternando entre atendimentos em São Paulo e idas ao CT Rei Pelé.

A segunda fase foi iniciada, com exercícios de carga, na piscina e no chão. Os próximos objetivos são aumentar o impacto durante os treinamentos: "Estou evoluindo de maneira muito rápida, mais do que a gente esperava. Desde o dia seguinte da cirurgia, já senti uma diferença no meu corpo", disse Zé Rafael.

Eu espero que logo eu possa estar no campo para aprimorar a minha parte física e depois a parte técnica e tática com meus companheiros. Não vejo a hora de defender a camisa do Santos e mostrar o meu melhor. Mostrar para o que eu vim e o quanto eu posso ajudar a nossa equipe

O técnico Pedro Caixinha pensa em Zé Rafael como "camisa 8", na função de segundo volante. No Palmeiras, ele chegou como meia, recuou e acabou na função de 5.

O Santos acertou o pagamento de R$ 15,5 milhões para tirar Zé do rival. A negociação foi longa e demandou ao menos três tentativas do Peixe.