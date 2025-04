Hansi Flick analisa pontos fracos do Bracelona: "Temos que focar nisso"

Pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta, neste sábado, o Real Betis, no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília). Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, o treinador da equipe catalã, Hansi Flick, comentou sobre a forma física de seus atletas para a partida, visto que tem um importante compromisso contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões, no meio da próxima semana.

"Temos que gerenciar toda essa questão com tantos jogos pela frente. É normal. Conversei com os especialistas e juntos decidimos o que fazer e quantos minutos eles podem jogar em cada jogo. Não estamos olhando para o Dortmund ainda, mas para o Betis. Precisamos ter pernas frescas em campo amanhã", disse.

Em uma rápida análise sobre o adversário deste sábado, o alemão elogiou o trabalho do treinador e o elogiou.

"Pellegrini está fazendo um ótimo trabalho. Ele é um treinador fantástico e experiente. Ele tem novos jogadores como Antony, que está jogando bem depois de chegar do Manchester United, e a equipe está jogando muito bem", declarou.

Perguntado sobre possíveis melhoras na equipe, Flick destacou alguns erros cometidos por sua equipe e afirmou que pretende resolvê-los.

"Quando temos a posse de bola, vemos um ritmo fantástico, mas muitas equipes sabem explorar os erros quando estão com a bola. Por isso, temos que focar nisso e eliminar as oportunidades para o adversário. Não é mais do que isso. Às vezes podemos ceder muito espaço para os contra-ataques, e é isso que queremos eliminar", analisou.

O alemão também falou sobre a mentalidade do Barcelona, que tem sido um grande trunfo para a boa temporada que o clube vem fazendo até o momento.

"É um trabalho duro. Os jogadores têm uma atitude fantástica e uma boa mentalidade, tanto os veteranos quanto os mais jovens. Temos que nos concentrar em dar 100%, e se jogarmos como uma equipe, é fantástico. Temos feito isso nos últimos meses. Todos estão se dedicando ao máximo nos treinos. É um grande passo para o sucesso", exaltou.

Com 66 pontos, uma vitória diante do Betis garante o Barcelona na liderança do Espanhol independentemente do resultado da partida do vice-líder Real Madrid, que possui 63 pontos.