Oscar tem nova lesão na coxa constatada e vira desfalque para o São Paulo contra o Galo

Oscar é desfalque do São Paulo contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista informou, nesta sexta-feira, a identificação de uma nova lesão na coxa esquerda do meio-campista, que permaneceu em tratamento na parte interna do CT da Barra Funda.

Na partida da última quarta-feira, pela estreia da Libertadores, Oscar iniciou na equipe titular de Zubeldía e jogou no sacrifício na vitória de 1 a 0 sobre o Talleres. Após o duelo, o próprio atleta, que deixou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo, revelou que não estava em plenas condições físicas.

Anteriormente, Oscar havia ficado de fora do empate sem gols do São Paulo contra o Sport, no último sábado, no Morumbis, devido também a uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Agora, após a constatação novamente de um problema no local, o camisa 8 voltará aos tratamentos.

Sem Oscar, portanto, o Tricolor volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16h (de Brasília).

Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 10, quinta-feira, às 21h30, contra o Alianza Lima, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos.