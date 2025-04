Joanderson Tubarão vence a balança e lidera quinteto brasileiro na pesagem do UFC

Na tarde desta sexta-feira (4), a pesagem oficial do UFC Vegas 105 contou com fortes emoções. Com originalmente um sexteto escalado para o evento, o Brasil terá apenas cinco lutadores em ação no card. Com problemas no corte de peso, Daniel 'Willycat' foi vetado pela comissão médica e viu sua luta com Davey Grant ser cancelada de última hora. Dentre os cinco brasileiros remanescentes no show, Joanderson Brito liderou o 'Esquadrão' e confirmou o 'co-main event' da noite contra Pat Sabatini.

Com um semblante tranquilo, 'Tubarão' cravou 66,2 kg na balança. Seu adversário, Pat Sabatini surgiu cerca de 300 gramas mais leve do que o brasileiro, com a marca de 65,9 kg. Quem trouxe mais emoção para a cerimônia foi Pedro Falcão. Isso porque o atleta da 'Nova União' precisou se despir e usar o biombo para cravar o limite da categoria: 61,6 kg. Seu rival, Victor Henry, despontou 200 gramas mais leve.

Já o trio de mulheres também venceu a guerra contra a balança. Primeira brasileira a subir no palco, Dione Barbosa cravou 57,1 kg, cerca de 200 gramas mais pesada que sua oponente Diana Belbita. Logo em seguida, Istela Nunes atingiu a marca de 52,1 kg, confirmando seu confronto contra Loma Lookboonmee, que aferiu o mesmo peso. Por fim, Talita Alencar surgiu até abaixo do limite da categoria, com 52,1 kg. Sua rival, Vanessa Demopoulos, despontou 500 gramas mais pesada que a especialista em jiu-jitsu.

Luta principal

O 'main event' do UFC Vegas 105 também foi confirmado. Um dos protagonistas envolvidos na disputa, Josh Emmett foi o primeiro atleta a subir no palco para atingir a marca de 66,2 kg. Mais próximo do fim da cerimônia, Lerone Murphy surgiu cerca de 300 gramas mais leve que seu rival, com 65,9 kg. O confronto representa um verdadeiro duelo de gerações entre dois atletas ranqueados no top 10 da divisão dos pesos-penas.

Confira abaixo todos os pesos aferidos pelos lutadores:

Josh Emmett (66,2 kg) x Lerone Murphy (65,9 kg)

Pat Sabatini (65,9 kg) x Joanderson Tubarão (66,2 kg)

Cortavious Romius (63,2 kg)* x Chang Ho Lee (61,6 kg)

Brad Tavares (84,1 kg) x Gerald Meerschaert (83,9 kg)

Ode Osbourne (56,9 kg) x Luis Gurule (56,6 kg)

Torrez Finney (84,3 kg) x Robert Valentin (84,1 kg)

Davey Grant (61,4 kg) x Daniel 'Willycat'**

Diana Belbita (56,9 kg) x Dione Barbosa (57,1 kg)

Rhys McKee (77,5 kg) x Daniel Frunza (77,3 kg)

Loma Lookboonmee (52,1 kg) x Istela Nunes (52,1 kg)

Victor Henry (61,4 kg) x Pedro Falcão (61,6 kg)

Martin Buday (120,6 kg) x Uran Satybaldiev (100,9 kg)

Vanessa Demopoulos (52,6 kg) x Talita Alencar (52,1 kg)

*Cortavious Romius excedeu o limite da categoria

**Vetado pela comissão médica, Willycat não apareceu na pesagem e sua luta com Davey Grant foi cancelada

