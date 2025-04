Por 'vingança', Liverpool fará oferta de R$ 600 mi por Rodrygo, diz revista

O Liverpool prepara uma oferta de 80 milhões de euros (R$ 602 milhões na cotação atual) por Rodrygo, atacante do Real Madrid. A informação é da revista inglesa FourFourTwo.

O que aconteceu

A proposta seria uma vingança ao Real Madrid pela iminente transferência de Alexander-Arnold. Segundo a revista, o lateral-direito do Liverpool está praticamente fechado como reforço do clube merengue para a próxima janela.

Conversas entre Liverpool e Rodrygo acontecem há quase um ano, segundo publicado pelos veículos espanhóis Cadena Ser e Sport. O brasileiro de 24 anos tem contrato com o Real Madrid até junho de 2028.

A revista inglesa ressalta que a concorrência para Rodrygo no Real Madrid só tem aumentado. "O brasileiro começou sua carreira como ponta-esquerda, mas foi deslocado para o lado oposto para acomodar seu compatriota, Vinícius Jr - e com a chegada de Kylian Mbappé no último verão, a competição por posições só aumentou", diz trecho da reportagem.

O Liverpool pode perder ainda mais jogadores na próxima janela. De acordo com a revista, há rumores de que Mohamed Salah e Van Dijk também possam sair ao final de seus respectivos contratos, que se encerram agora em junho. Além disso, o futuro a longo prazo de outros sete jogadores permanece incerto: Konaté, Robertson, Alisson, Luis Díaz, Darwin Núñez e Harvey Elliott.