Só bateu no rival: Palmeiras se preocupa com desempenho alarmante contra G6

O desempenho do Palmeiras contra as equipes que estão no G6 do Brasileirão atualmente podem ter complicado a equipe de Abel Ferreira na busca pelo tricampeonato consecutivo.

O que aconteceu

O Palmeiras venceu apenas um dos nove jogos disputados contra equipes do atual G6 do Brasileirão. O único triunfo foi no clássico contra o São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque, com gol de Flaco López já nos minutos finais da partida. O desempenho piorou ainda mais com o empate contra o Fortaleza na última rodada.

Equipe de Abel Ferreira fez apenas oito pontos de 27 possíveis contra o G6 — isso significa um aproveitamento de apenas 29,6% dos pontos. O retrospecto é de uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.

Desempenho contra equipes protagonistas do futebol brasileiro minaram temporada do Palmeiras. A equipe deu azar nos sorteios e logo nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores pegou Flamengo e Botafogo, respectivamente. Em ambos os duelos, o Alviverde acabou eliminado.

Palmeiras tem chance de reverter cenário no confronto direto contra o Botafogo. Se o Alviverde chegar com apenas três pontos de diferença para o Botafogo na 36ª rodada, quando as equipes se enfrentam no Allianz Parque, existe a chance de um triunfo dar a liderança à equipe de Abel com apenas dois jogos a serem disputados: contra Cruzeiro (fora) e Fluminense (casa).

Veja resultados do Palmeiras contra o G6 em 2024

Botafogo 1 x 0 Palmeiras (1º turno)

Fortaleza 3 x 0 Palmeiras (1º turno)

Palmeiras 2 x 2 Fortaleza (2º turno)

Palmeiras 0 x 0 Flamengo (1º turno)

Flamengo 1 x 1 Palmeiras (2º turno)

Palmeiras 0 x 1 Inter (1º turno)

Inter 1 x 1 Palmeiras (2º turno)

São Paulo 0 x 0 Palmeiras (1º turno)

Palmeiras 2 x 1 São Paulo (2º turno)

Pior aproveitamento contra o G6 não fez diferença em 2023

Jogadores do Palmeiras levantam taça do Brasileirão de 2023 Imagem: Fernando Moreno/Agif

No ano passado, o Palmeiras só somou oito pontos contra as equipes que acabaram no G6 do Brasileirão (Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e RB Bragantino).

Porém, a equipe não vacilou contra times da 11ª à 20ª posição. Foram 44 pontos conquistados de 60 disputados.

O Palmeiras só volta a campo na próxima segunda-feira (4), contra o Corinthians, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Após o empate contra o Fortaleza, o Palmeiras foi a 61 pontos e viu o Botafogo voltar a abrir três de vantagem na liderança.