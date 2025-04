Acesso negado? Números mostram Corinthians atrás de rivais no continente

Do UOL, em São Paulo

A recente eliminação na pré-Libertadores e a derrota na estreia da Sul-Americana reviveram a antiga declaração do "acesso negado" feita por Fabio Sormani. Há alguns anos, o jornalista disparou que o Corinthians não passaria pela "catraca" da Conmebol por ter menos tradição continental. Mas a provocação tem base?

O UOL foi atrás dos números do clube do Parque São Jorge e dos outros três grandes de São Paulo em competições sul-americanas. Os dados mostram que, na ponta do lápis, o Alvinegro paulista fica atrás de seus rivais quando o recorte é torneios da Conmebol.

Catraca da Conmebol

O Corinthians é o que tem menos títulos sul-americanos, com dois troféus —tendo saído da seca em 2012. O líder no estado é o São Paulo, com nove, enquanto Palmeiras e Santos ostentam cinco cada um. Os três são tri da Libertadores.

O clube do Parque São Jorge também possui um aproveitamento inferior ao dos rivais. O Alvinegro paulista conquistou 54,4% dos pontos disputados no combinado de campeonatos da Conmebol. Palmeiras (62%), São Paulo (55,4%) e Santos (55,2%) aparecem à frente, nesta ordem.

A diferença do número de vitórias totais para a dupla do Choque-Rei é de mais de 60. Tanto o Tricolor quanto o Alviverde tiveram ao todo 175 triunfos na história, enquanto o Corinthians registra 111 e o Peixe, 109. O levantamento foi feito com base nas estatísticas de oito campeonatos diferentes, entre torneios já extintos e ainda em atividade, disponibilizadas na plataforma especializada OGol (confira mais abaixo).

Considerando apenas a Libertadores, o maior campeão paulista é o que tem menos partidas e vitórias entre os quatro grandes. O Corinthians disputou 142 jogos do torneio e saiu vitorioso em 70 deles. A título de comparação, o Palmeiras tem 137 triunfos. Além disso, o Alvinegro paulista tem números inferiores aos do Santos mesmo tendo participado de duas edições a mais, embora tenha aproveitamento superior ao do São Paulo.

O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede em Luque, mete o dedão na catraca. Pá. Acesso negado. Porque ninguém sabe como é. [2012] Só, é o ponto fora da curva.

Fabio Sormani

Histórico grandes paulistas em competições sul-americanas

Palmeiras: 62% de aproveitamento (175 V, 61 E, 79 D em 315 J) - 5 títulos

São Paulo: 55,4% (175 V, 97 E, 102 D em 374 J) - 9 títulos

Santos: 55,2% (109 V, 62 E, 64 D em 235 J) - 5 títulos

Corinthians: 54,4% (111 V, 60 E, 70 D em 241 J) - 2 títulos

Títulos sul-americanos

São Paulo: 9 (3 Libertadores, 2 Recopa Sul-Americana, 1 Sul-Americana, 1 Copa Master Conmebol, 1 Copa Conmebol e 1 Supercopa Libertadores)

Palmeiras: 5 (3 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Copa Mercosul)

Santos: 5 (3 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Copa Conmebol)

Corinthians: 2 (1 Libertadores e 1 Recopa Sul-Americana)

Números na Libertadores

Palmeiras: 63,1% de aproveitamento

243 jogos (25 participações)

137 vitórias

49 empates

57 derrotas

Santos: 61,2% de aproveitamento

153 jogos (16 participações)

83 vitórias

32 empates

38 derrotas

Corinthians: 57,3% de aproveitamento

142 jogos (18 participações)

70 vitórias

34 empates

38 derrotas

São Paulo: 56,8% de aproveitamento

210 jogos (23 participações)

102 vitórias

52 empates

56 derrotas

Números na Sul-Americana

São Paulo: 58,4% de aproveitamento

81 jogos (14 participações)

40 vitórias

22 empates

19 derrotas

Corinthians: 53,8% de aproveitamento

57 jogos (10 participações)

25 vitórias

17 empates

15 derrotas

Palmeiras: 48,5% de aproveitamento

22 jogos (5 participações)

10 vitórias

2 empates

10 derrotas

Santos: 45,2% de aproveitamento

42 jogos (9 participações)

14 vitórias

15 empates

13 derrotas