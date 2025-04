Palmeiras, São Paulo e Flamengo venceram, mas não jogaram bem, diz Trajano

Tricampeões da Libertadores, Palmeiras, São Paulo e Flamengo venceram fora de casa seus respectivos jogos de estreia, mas não tiveram boas atuações, destacou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Na verdade verdadeira, como diria o outro, o São Paulo jogou bem? Não, mas trouxe três pontos. O Flamengo jogou bem? Não, mas trouxe três pontos. O Palmeiras jogou bem? Não, mas trouxe três pontos.

Esse era o objetivo deles. Todos fora.

José Trajano

Em relação à vitória do Flamengo, o colunista destacou as dificuldades da jornada rubro-negra (com logística complicada e vários desfalques no time titular), mas acredita que Filipe Luís poderia ter solucionado melhor o dilema do meio de campo ante as ausências de Gerson e Arrascaeta.

O Flamengo não foi bem, mas ganhou três pontos. É uma viagem longa, complicada, teve desfalques. Eu só acho que o Filipe Luís, que a gente sempre enche de elogios e tem que encher mesmo, deu uma pisadinha na bola.