Duelo entre Brandon Royval e Manel Kape é remarcado para o UFC 317

Após um adiamento por conta de uma lesão de Brandon Royval, o aguardado confronto entre ele e Manel Kape foi remarcado para o UFC 317, em Las Vegas (EUA), que ocorrerá no dia 28 de junho. Ambos os lutadores buscam dar um grande passo na divisão dos moscas (57 kg), com a vitória se tornando essencial para o futuro de suas carreiras. A expectativa é alta para este duelo, que foi dado em primeira mão pelo canal 'Laerte Viana Na Área' e confirmado posteriormente pelo site 'MMA Fighting'.

O americano, número um do ranking da categoria, conhecido pelo seu estilo agressivo e habilidade no grappling, vive uma boa fase, vindo de duas vitórias consecutivas. O angolano, por sua vez, chega também com um bom momento após resultados positivos consistentes, que o colocaram como um dos principais nomes da divisão. A batalha entre os dois coloca em jogo não apenas o resultado imediato, mas também a chance de almejar uma disputa de título em breve.

Essa será a segunda vez que o combate entre os dois será agendado. O primeiro confronto, previsto para o UFC Vegas em fevereiro, foi cancelado após a lesão de 'Raw Dawg'. Agora, com ambos totalmente preparados, o confronto promete ser um verdadeiro espetáculo para os fãs, e a expectativa só aumenta para saber como o embate pode mexer com a categoria dominada por um brasileiro.

Briga pelo cinturão dos moscas

As especulações sobre o próximo desafiante ao cinturão de Alexandre Pantoja apontavam para nomes como Kape e Kai Kara-France. No entanto, com o duelo entre Royval e o angolano confirmado, o neozelandês parece estar com um pé na porta para ser o próximo desafiante ao título dos moscas. Ainda sem nenhuma definição, o duelo entre o americano e o angolano também pode mexer com a fila dos postulantes ao título de campeão. Quem sair vitorioso pode definir a sequência da divisão.

